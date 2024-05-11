السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع أسعار الذهب محليا

مصاغات ذهبية
مصاغات ذهبية

ارتفعت أسعار الذهب محليا 90 قرشا، اليوم السبت، وذلك مقارنة بسعر الخميس الماضي، وفق النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، السبت، عند 47.9 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 45.9 دينار لجهة الشراء.


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 55.3 دينار، و42.9 دينار على التوالي.

 

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