ارتفاع أسعار المستهلك 2.45 % خلال 8 أشهر

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم"، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، بنسبة 2.45 بالمائة، ليصل إلى 108.67 مقابل 106.07 للفترة نفسها من العام الماضي.وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي في ثمانية أشهر من هذا العام "مجموعة الوقود والإنارة" 10.48 بالمائة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 7.11 بالمائة، "الثقافة والترفيه" 7.03 بالمائة، "الأثاث والسجاد والمفارش" 6.32 بالمائة، و"الإيجارات" 4.43 بالمائة.وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في آب (أغسطس) الماضي بنسبة 0.88 بالمائة ليصل الى 109.13 مقابل 108.18 للشهر ذاته من العام الماضي.وبين التقرير أن "مجموعة الأمتعة الشخصية" أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب (أغسطس) الماضي بنسبة 5.75 بالمائة، "التبغ والسجائر" 5.18 بالمائة، "الإيجارات" 3.25 بالمائة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 3.23 بالمائة، و"التعليم" 2.75 بالمائة، في حين انخفضت أسعار مجموعة "النقل" 2.10 بالمائة، "الوقود والإنارة" 1.77 بالمائة، "المشروبات والمرطبات" 1.04 بالمائة، "الأسماك ومنتجات البحر" 0.63 بالمائة، "الزيوت والدهون" 0.52 بالمائة، و"الملابس" 0.19 بالمائة.وارتفع الرقم القياسي لشهر آب (أغسطس) بنسبة 0.20 بالمائة، ليصل إلى ما مقداره 109.13 مقابل 108.91 للشهر الذي سبقه.وأوضح التقرير، أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب (أغسطس) من هذا العام مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" 8.23 بالمائة، "التعليم" 0.92 بالمائة، "النقل" 0.69 بالمائة، "الوقود والإنارة" 0.57 بالمائة، و"الأسماك ومنتجات البحر" 0.25 بالمائة.-(بترا)