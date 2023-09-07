الخميس 07 أيلول 2023
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ارتفاع أسعار النفط عالميا

نفط الاردن
منشأة نفطية
ارتفعت أسعار النفط‭‭ ‬‬الخميس، بعد أن أظهرت بيانات من قطاع الطاقة أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد هبطت الأسبوع الماضي، مما يعكس تراجع الإمدادات حتى قبل تمديد التخفيضات الطوعية من السعودية وروسيا.اضافة اعلان
ونقلت مصادر بالسوق عن بيانات نشرها معهد البترول الأميركي بعد التسوية أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أيلول/سبتمبر.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات في الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:00 بتوقيت غرينتش) الخميس.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 90.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:19 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 87.65 دولارا.
وارتفعت الأسعار الثلاثاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات طوعية لإمدادات النفط حتى نهاية العام.
وتبلغ التخفيضات السعودية مليون برميل يوميا فيما تبلغ الروسية 300 ألف برميل يوميا.
وتضاف هذه التخفيضات إلى أخرى وافق عليها العديد من منتجي تحالف أوبك+ في نيسان/أبريل وتستمر حتى نهاية 2024.
وتعتزم الدولتان مراجعة أوضاع السوق واتخاذ قرارات شهرية بشأن تقليص الإنتاج أو زيادته.-(رويترز)
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