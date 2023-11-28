الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع أسعار تجارة الجملة بنسبة 0.98% في الربع الثالث من العام الحالي

ارتفاع أسعار تجارة الجملة بنسبة 0.98% في الربع الثالث من العام الحالي
ارتفاع أسعار تجارة الجملة بنسبة 0.98% في الربع الثالث من العام الحالي
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة والذي رصد ارتفاعاً طفيفاً في الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 0.98% (أقل من نقطه مئويه واحدة) مقارنة مع الربع المقابل من عام 2022، في حين انخفض بنسبة 0.07% مقارنة مع الربع الذي سبقه. أما على المستوى التراكمي لهذا العام فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 بنسبة 1.68% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.اضافة اعلان

وبهذا فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2023 ما مقداره 105.77 مقابل 104.74 لنفس الربع من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2023 ما مقداره 105.77 مقابل 105.84 للربع الذي سبقه. وعلى المستوى التراكمي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة 105.71 مقابل 103.96 لنفس الفترة من عام 2022. 

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي للربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022 ارتفاع أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 2.74% والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33%، وأسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 2.34% والتي تشكل أهميتها النسبية 39.22%، وأسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 2.02% والتي تشكل أهميتها النسبية 19.79%، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.51% والتي تشكل أهميتها النسبية 10.91%. في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة (3.01%) والتي شكلت أهميتها النسبية 20.76%.

ومن ابرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة (1.60%) والتي شكلت أهميتها النسبية 20.76%، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة (0.23%) والتي شكلت أهميتها النسبية 10.91%. في حين ارتفعت أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 1.68% والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33%، وأسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 0.30% والتي تشكل أهميتها النسبية 19.79%، وأسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 0.18% والتي تشكل أهميتها النسبية 39.22%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفعت أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 3.64% والتي شكلت أهميتها النسبية 9.33%، وأسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 3.04% والتي شكلت أهميتها النسبية 19.79%، وأسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.65% والتي شكلت أهميتها النسبية 39.22%، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 1.23% والتي تشكل أهميتها النسبية 10.91%. في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة (0.18%) والتي شكلت أهميتها النسبية 20.76%.
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