الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

ارتفاع أسعار تجارة الجملة 1.28% للربع الثاني

download
مؤشر ارتفاع أسعار الجملة
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة والذي رصد ارتفاعاً في الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.28% مقارنة مع الربع المقابل من عام 2022، وبنسبة 0.32% مقارنة مع الربع الذي سبقه، أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للنصف الأول من عام 2023 بنسبة 2.03% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.اضافة اعلان

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2023 ليصل 105.84 مقابل 104.50 لنفس الربع من عام2022، كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2023 ما قيمته 105.84 مقابل 105.51 مقارنة مع الربع الذي سبقه. وعلى المستوى التراكمي للنصف الأول من عام 2023 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة 105.68 مقابل 103.57 لنفس الفترة من عام 2022.

وساهم في ارتفاع الرقم القياسي للربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022 ارتفاع أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 3.24% والتي شكلت أهميتها النسبية 9.33%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 3.12% والتي شكلت أهميتها النسبية 19.79%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 1.29% والتي شكلت أهميتها النسبية 10.91%، وارتفاع أسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.07% والتي شكلت أهميتها النسبية 39.22%. في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة (0.90%) والتي شكلت أهميتها النسبية 20.76%.

وعلى نطاق التغير الربعي، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 0.93% والتي شكلت أهميتها النسبية 39.22%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 0.34% والتي شكلت أهميتها النسبية 9.33%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.22% والتي شكلت أهميتها النسبية 10.91%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 0.14% والتي شكلت أهميتها النسبية 19.79%. في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة (0.61%) والتي شكلت أهميتها النسبية 20.76%.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفعت أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 4.11% والتي شكلت أهميتها النسبية 9.33%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 3.55% والتي شكلت أهميتها النسبية 19.79%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية"بنسبة 1.59% والتي شكلت أهميتها النسبية 10.91%، وارتفاع أسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.31% والتي شكلت أهميتها النسبية 39.22%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة 1.27% والتي شكلت أهميتها النسبية 20.76%.
الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد،

الرواد: التعدين من القطاعات الواعدة في الأردن منذ20 ساعة

الميكانيكا - (تعبيرية)

تشكيل لجنة لتسهيل شمول العاملين بالمهن الميكانيكية بالضمان منذ21 ساعة

تعرف على أسعار الخضار اليوم

تعرف على أسعار الخضار اليوم 28 آب 2023

الذهب

استقرار أسعار الذهب محليا 28 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
e854ced9-2524-467e-b134-1c03afafb4bc

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين 8.87%

31 تموز 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-29 at 11.53.08 AM

وزيرا الصناعة والاستثمار: دعم حكومي كبير لمؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب بعمان

منذ1 ساعة
40.2 دينار سعر غرام الذهب محليا

39.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ2 ساعة
مراوح الطاقة المتجددة في منطقة حوفا في إربد-(ارشيفية)

قطاع الطاقة مهيأ لاستثمارات جديدة برهن تقديم حوافز

منذ14 ساعة
أرشيفية

دول منطقة التجارة العربية تتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن

منذ14 ساعة
مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان -(ارشيفية)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.47 %

منذ14 ساعة
مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين-(من المصدر)

22 فريقا أردنيا ينافس في نهائيات "مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين"

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ14 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 