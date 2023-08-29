ارتفاع أسعار تجارة الجملة 1.28% للربع الثاني

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أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة والذي رصد ارتفاعاً في الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.28% مقارنة مع الربع المقابل من عام 2022، وبنسبة 0.32% مقارنة مع الربع الذي سبقه، أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للنصف الأول من عام 2023 بنسبة 2.03% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2023 ليصل 105.84 مقابل 104.50 لنفس الربع من عام2022، كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2023 ما قيمته 105.84 مقابل 105.51 مقارنة مع الربع الذي سبقه. وعلى المستوى التراكمي للنصف الأول من عام 2023 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة 105.68 مقابل 103.57 لنفس الفترة من عام 2022.وساهم في ارتفاع الرقم القياسي للربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022 ارتفاع أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 3.24% والتي شكلت أهميتها النسبية 9.33%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 3.12% والتي شكلت أهميتها النسبية 19.79%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 1.29% والتي شكلت أهميتها النسبية 10.91%، وارتفاع أسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.07% والتي شكلت أهميتها النسبية 39.22%. في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة (0.90%) والتي شكلت أهميتها النسبية 20.76%.وعلى نطاق التغير الربعي، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 0.93% والتي شكلت أهميتها النسبية 39.22%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 0.34% والتي شكلت أهميتها النسبية 9.33%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.22% والتي شكلت أهميتها النسبية 10.91%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 0.14% والتي شكلت أهميتها النسبية 19.79%. في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة (0.61%) والتي شكلت أهميتها النسبية 20.76%.وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفعت أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 4.11% والتي شكلت أهميتها النسبية 9.33%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 3.55% والتي شكلت أهميتها النسبية 19.79%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية"بنسبة 1.59% والتي شكلت أهميتها النسبية 10.91%، وارتفاع أسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.31% والتي شكلت أهميتها النسبية 39.22%، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الانشائية ولوازمها" بنسبة 1.27% والتي شكلت أهميتها النسبية 20.76%.