الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 5.204 مليار دينار لنهاية تموز الماضي

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ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 5.204 مليار دينار لنهاية تموز الماضي
ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 لتصل إلى ما قيمته 5.204 مليار دينار، أي بارتفاع بلغ 404 ملايين دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لتحقق 59.4 بالمئة مما هو مقدر في قانون الموازنة العامة.اضافة اعلان
وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 199.3 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 204.8 مليون دينار.
ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح إلى 227.5 مليون دينار جراء تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 6.156 مليار دينار مقابل ما قيمته 5.888 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية إلى 366.8 مليون دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضاً بحوالي 80.7 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 924.8 مليون دينار خلال هذه الفترة مقارنة مع 1.005مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
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