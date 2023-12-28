ارتفاع الإيرادات المحلية بقرابة 470 مليون دينار

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ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2023 لتصل إلى ما قيمته 7123.8 مليون دينار أي بارتفاع بلغ 470.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 90%، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 250.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 220 مليون دينار، وفق وزارة المالية.ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 234.4 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1623.1 مليون دينار وتحقيق ما نسبته 105.1% من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2023 حوالي 8835.5 مليون دينار مقابل ما قيمته 8561.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 526.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضاً بحوالي 144.4 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1635.5 مليون دينار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1779.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.