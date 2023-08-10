الخميس 10 آب 2023
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ارتفاع الإيرادات المحلية خلال 5 شهور

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نقود - ارشيفية
ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2023؛ لتصل إلى ما قيمته 3792.3 مليون دينار أي بارتفاع بلغ 415.9 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.اضافة اعلان
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي الخميس، إن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 250.7 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 165.3 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام؛ أوضحت الوزارة أن إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2023 بلغ نحو 4298.8 مليون دينار؛ مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 318.9 مليون دينار مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 291.1 مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 27.8 مليون دينار.
وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية خلال الربعين الثالث والرابع يكون بقيمة أكبر؛ نظراً لأن دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث.
ووفق الوزارة؛ انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيار 2023 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 89.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار من عام 2023 مقابل ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
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