ارتفاع الإيرادات المحلية لنهاية آب

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ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل الى ما قيمته 5.807 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 387.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 92.1 بالمئة.وجاء هذا الارتفاع، بحسب النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 177.6 مليون دينار وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 210 مليون دينار.ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 215.9 مليون دينار، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية دون رفع النسب الضريبية.وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي حوالي 7032.2 مليار دينار مقابل ما قيمته 6.836 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 378.7 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.ونتيجة للتطورات السابقة انخفض العجز المالي بحوالي 102.6 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 1.189 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1.291 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.