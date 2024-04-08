الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع التضخم لشهر آذار بنسبة 1.63%

ارتفاع التضخم بنسبة 1.63%
ارتفاع التضخم بنسبة 1.63%
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر آذار من عام 2024 والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.63% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.53% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر شباط الذي سبقه.اضافة اعلان

أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 1.72% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023. وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 108.83 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 110.02 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.12 مقابل 108.26 لنفس الفترة من عام 2023.

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعة "المياة والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.84%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.37%، و"الايجارات" بنسبة 4.12%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الزيوت والدهون" بانخفاض نسبتة (1.53%)، و"المنسوجات البيتية" بنسبة (1.28%)، و "الوقود والانارة" بنسبة (1.22%)، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة (1.06%).

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "المياة والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.57%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.26%، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4.21%.
 
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2024 مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه مجموعة "اللحوم والدواجن"  بنسبة 4.98%، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4.04%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 2.20%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 1.77%، و"النقل" بنسبة 0.55%.

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