الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع التضخم 1.3% لشهر نيسان

ارتفاع التضخم - (تعبيرية)
ارتفاع التضخم - (تعبيرية)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان/ أبريل من عام 2024 بنسبة 1.30% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، كما انخفض بنسبة 0.09% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر آذار/ مارس الذي سبقه، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.اضافة اعلان

أما على المستوى التراكمي، فارتفع الرقم القياسي للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة 1.61% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان/ أبريل من عام 2024 ما مقداره 110.50 مقابل 109.09 للشهر ذاته من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر نيسان/ أبريل من عام 2024 ما مقداره 110.50 مقابل 110.61 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.

أما على المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.21 مقابل 108.47 للفترة ذاتها من عام 2023.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان/ أبريل من عام 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 9.41%، و"المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.38%، و"الإيجارات" بنسبة 4.12%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الفواكه والمكسرات" بانخفاض نسبته (7.40%)، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (2.90%)، و"الزيوت والدهون" بنسبة (1.77%)، و"المنسوجات البيتية" بنسبة (1.57%).

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مع الفترة نفسها من عام 2023، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.30%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.29%، و"الإيجارات" بنسبة 4.12%.

وبحسب التقرير، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان/ أبريل من عام 2024 مقارنة مع شهر آذار/ مارس الذي سبقه مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (2.63%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (2.59%)، و"الملابس" بنسبة (0.93%)، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة (0.70%).
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