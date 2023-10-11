الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع التضخم %2.31

تعبيرية
تعبيرية
 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بنسبة 2.31 بالمائة، ليصل إلى 108.78 مقابل 106.33 للفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس، إلى أن أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع الرقم القياسي في الأشهر التسعة من هذا العام هي: مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 9.04 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض 6.62 بالمائة، الثقافة والترفيه 6.22 بالمائة، الأثاث والسجاد والمفارش 5.56 بالمائة، والإيجارات بنسبة 4.30 بالمائة. ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الحالي، بنسبة 1.19 بالمائة، ليصل إلى 109.70 مقابل 108.41 للشهر نفسه من العام الماضي.
وبين التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 7.92 بالمائة، التبغ والسجائر بنسبة 5.18 بالمائة، الإيجارات 3.25 بالمائة، الألبان ومنتجاتها والبيض 2.86 بالمائة، الحبوب ومنتجاتها 2.45 بالمائة، في حين انخفضت أسعار المنسوجات البيتية بنسبة 1.28 بالمائة، الوقود والإنارة 1.17 بالمائة، المشروبات والمرطبات 0.80 بالمائة، والنقل بنسبة 0.45 بالمائة.
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي بنسبة 0.52 بالمائة، ليصل إلى ما مقداره 109.70 مقابل 109.13 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
وأشار التقرير، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه؛ مجموعة الخضراوات والبقوليات الجافة والمعلبة بنسبة 7.29 بالمائة، الفواكه والمكسرات 3.03 بالمائة، الوقود والإنارة 1.59 بالمائة، النقل 1.20 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.54 بالمائة.-(بترا)
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