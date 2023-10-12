ارتفاع الدخل السياحي إلى 4 مليارات دينار في 9 أشهر

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حقق الدخل السياحي خلال شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 نمواً نسبته 15.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 474.8 مليون دينار (669.7 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.أما خلال التسعة شهور الأولى من العام 2023، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 37.7% بتسجيله لما قيمته 4,125.8 مليون دينار (5,819.1 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,058.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.1%؛ وذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,229.7 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 35.2%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 55.1%.وفي الوقت ذاته، أشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 بما نسبته 22.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 100.4 مليون دينار (141.6 مليون دولار).أما خلال التسعة شهور الأولى من العام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 32.9% وتسجيله لما قيمته 1,055.5 مليون دينار (1,488.7 مليون دولار).