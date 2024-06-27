ارتفاع الطلب على الدينار الأردني بسوق الصرافة القطري

بدأت أسواق الصرافة وتبديل العملات في قطر، تشهد طلبا ملحوظا على الدينار الأردني، وذلك مع انطلاق موسم الإجازات السنوية و العطلات الصيفية، حيث تحرص أعداد كبيرة من أفراد الجالية الأردنية على قضاء إجازاتهم الصيفية في ربوع الوطن، وقيام أعداد أخرى من المواطنين القطريين بالسفر إلى الأردن للسياحة.

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ويحرص العديد من الأردنيين العاملين في قطر، والمواطنين القطريين الراغبين بقضاء إجازاتهم الصيفية في الأردن، على شراء كميات كافية من الدينار الأردني قبل سفرهم للأردن.



وقدر مسؤولون وعاملون في شركات صرافة وبنوك قطرية، نسبة ارتفاع الطلب على الدينار الأردني خلال الأيام القليلة الماضية بنحو 20 بالمئة مقارنة مع معدلات الطلب الاعتيادية خلال فترات السنة الأخرى.



وأشاروا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إلى أن الدينار الأردنية يعد من أكثر العملات العربية قوة وطلبا في شركات الصرافة وأقسام تبديل العملات في البنوك القطرية، بالنظر إلى حجم العمالة الأردنية المتواجدة في قطر، وبسبب توجه كثير من العائلات القطرية للسياحة في الأردن خلال العطلات، ومناسبات الأعياد والإجازات السنوية والقصيرة.



ويتراوح سعر صرف الدينار الأردني مقابل الريال القطري في الأسواق القطرية حاليا، ما بين 5.14 ريال للبيع، و5.2 ريال للبيع لكل دينار.



ويقول عاملون في عدد من شركات الصرافة القطرية إنهم يستعدون باستمرار للعطل والإجازات السنوية بتوفير كميات كبيرة من مختلف فئات العملة الأردنية لتلبية حجم الطلب المتوقع من العمالة الأردنية والمواطنين القطريين الذين يذهبون للأردن لقضاء إجازاتهم و عطلاتهم السنوية والقصيرة مثل مناسبات الأعياد وعطلة الربيع.



وأكدوا أن هذه الفترة تعد من أهم المواسم التي يمر بها قطاع الصرافة في البلاد على مدار السنة، حيث يتضاعف فيه الطلب على العملات بشكل واضح إذا ما قورن بما يكون عليه في أشهر السنة الأخرى.



وأضافوا أن الريال السعودي يعد من أكثر العملات الخليجية طلبا من المواطنين القطريين وأفراد الجاليات العربية الأخرى، بينما يأتي الدينار الأردني في المرتبة الأولى عربيا.-(بترا)