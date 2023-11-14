الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع النفط وبرنت يلامس 83 دولارا للبرميل

ارتفاع النفط وبرنت يلامس 83 دولارا للبرميل
ارتفاع النفط وبرنت يلامس 83 دولارا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد صدور تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذي أوضح ان أساسيات السوق لا تزال قوية وعلى خلفية المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات.اضافة اعلان
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.85 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا أيضًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.59 دولار للبرميل.
وألقت "أوبك" في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار، كما رفعت قليلاً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي، وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا للعام المقبل.
وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ تموز الماضي متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهبط مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في تشرين الأول الماضي إلى مستويات لم تشهدها منذ جائحة كورونا، وانكمشت الصادرات لذلك الشهر بأكثر من المتوقع.
-- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأردن يستورد 1,276 مليون جهاز خلوي خلال 9 أشهر

الأردن يستورد 1,276 مليون جهاز خلوي في 9 أشهر

منذ4 ساعة
الاردن والإمارات

تنامي الاستثمارات الإماراتية بمجالات الطاقة في المملكة

منذ5 ساعة
1699880080555302800

الأونروا: الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة وتتزايد كل ساعة

منذ17 ساعة
2023-10-07T155222Z_2050521853_RC2RN3ALYH5W_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

"بيتا": عدوان الاحتلال دمر القطاع التقني في غزة

منذ17 ساعة
شركة-ميتا

"الفلسطيني للحقوق الرقمية" يطالب "ميتا" بالتوقف عن إسكات صوت فلسطين

منذ18 ساعة
وزيرة الاستثمار خلود السقاف تبحث مع السفير الكويتي في الأردن حمد المري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

السقاف: الكويت تملك مجموعة من أكبر الاستثمارات الخارجية في الأردن

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

مواقف شجاعة من أجل غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

هل استفاد الأردن من ضربة أكتوبر؟

ماهر أبو طير |اليوم

الخوف من المطالبة بشمال غزة فقط!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تثبيت التصنيف الائتماني للأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردنيون يقدرون

سميح المعايطة |اليوم

أميركا في الجانب الخاطئ من التاريخ

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات | منذ18 ساعة
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات |11 تشرين الثاني 2023
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 