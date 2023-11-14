ارتفاع النفط وبرنت يلامس 83 دولارا للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد صدور تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذي أوضح ان أساسيات السوق لا تزال قوية وعلى خلفية المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات.ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.85 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا أيضًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.59 دولار للبرميل.وألقت "أوبك" في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار، كما رفعت قليلاً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي، وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا للعام المقبل.وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ تموز الماضي متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهبط مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في تشرين الأول الماضي إلى مستويات لم تشهدها منذ جائحة كورونا، وانكمشت الصادرات لذلك الشهر بأكثر من المتوقع.-- (بترا)