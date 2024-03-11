ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن خلال 2024

اضافة اعلان

وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 1 بالمئة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ لتبلُغ نحو 43.6 مليون دينار.وأظهر التقرير انخفاض حركة بيع العقار لنهاية شهر شباط/ فبراير الماضي بنسبة 4 بالمئة، حيث انخفضت بيوع الشقق بنسبة 1 بالمئة، وانخفضت بيوع الأراضي بنسبة 4 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال شهر شباط/ فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 18 بالمئة، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023 لتبلُغ قرابة 22 مليون دينار. (بترا)