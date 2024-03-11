الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن خلال 2024

عقارات - (تعبيرية)
عقارات - (تعبيرية)
بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2024، نحو 1.082 مليار دينار، في حين بلغ حجم التداول لشهر شباط/ فبراير الماضي نحو 582 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 17 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.اضافة اعلان

وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 1 بالمئة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ لتبلُغ نحو 43.6 مليون دينار.

وأظهر التقرير انخفاض حركة بيع العقار لنهاية شهر شباط/ فبراير الماضي بنسبة 4 بالمئة، حيث انخفضت بيوع الشقق بنسبة 1 بالمئة، وانخفضت بيوع الأراضي بنسبة 4 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال شهر شباط/ فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 18 بالمئة، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023 لتبلُغ قرابة 22 مليون دينار. (بترا)
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