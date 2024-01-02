ارتفاع حصة صناعات وطنية إلى 80 % في السوق المحلية

طارق الدعجة

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أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن فتحي الجغبير وجود بضائع مستوردة بقيمة 4.5 مليار دينار لها بدائل مصنعة واسعة بالمملكة من شأن استثمارها دعم نمو القطاع وتوفير 120 ألف فرصة عمل للأردنيين.وبين الجغبير خلال إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق "أردني" الإلكتروني الموجه للمستهلكين للتعريف بالمنتجات الأردنية أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية خصوصا وانها تشهد حاليا إقبالا متزايدا بالسوق المحلية وباتت حصتها بالسوق المحلية تصل إلى أكثر من 80 % في بعض القطاعات منها الكيماوية والمنظفات و60 % للصناعات الغذائية.وأكد الجغبير أهمية تعزيز الاعتماد على الذات من خلال الصناعة الوطنية لدعم متانة وقوة الاقتصاد الوطني ما يسهم في زيادة الإنتاج وفرص التشغيل والتخفيف من نسب البطالة.يشار إلى أن كل دينار ينفق على الصناعة المحلية يعود على الاقتصاد بأكثر من الضعف (2.17 دينار) بحسب دراسات صادرة عن الغرفة.وأشار الجغبير إلى أن المنتج الوطني أكثر أمانا وضمانا للمستهلك في ظل الرقابة المشددة على المصانع المحلية من قبل المؤسسات الرسمية بالإضافة إلى حرص المنشآت على الإنتاج ضمن أعلى مواصفات التصنيع والجودة العالمية على عكس المنتجات التي يتم استيرادها لصالح السوق المحلية ولا تخضع لنفس عمليات الرقابة.وأكد الجغبير أن ارتفاع مساهمة الصناعة الوطنية بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 28 % فيما يوجد 18 ألف منشأة صناعية وحرفية بالمملكة توظف قرابة 268 ألف عامل وعاملة وتصل صادرتها إلى 144 سوقا حول العالم ما يؤكد على الجودة العالية التي تتمتع بها.وبين أن إطلاق تطبيق "أردني" الإلكتروني يأتي نظرا للإقبال الكبير على الصناعة الوطنية وللتعريف بالمنتجات الوطنية وسهولة التعرف عليها من قبل المستهلك الأردني.وأوضح أن المرحلة الأولى من إطلاق التطبيق كانت موجهة للمصانع بهدف وضع منتجاتهم داخل التطبيق فيما كانت المرحلة الثانية موجهة للمستهلك مشيرا إلى أن التطبيق يتضمن حاليا 4100 منتج يعود إلى 300 شركة صناعية أردنية.وأشار الجغبير إلى أن الغرفة قامت بالتعميم على جميع المنشآت الصناعية من أجل تحميل منتجاتهم وتعريف المستهلك بها مبينا أن الغرفة تستهدف خلال العام الحالي وجود 50 ألف منتج تعود لأكثر من 3 آلاف شركة.وأوضح اأن الغرفة ستعمل على ترويج التطبيق عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعليق لافتات على الطرق الرئيسية بالمملكة مبينا أن عملية تحميل التطبيق متاحة على المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية "الآب ستور" و "جوجل بلاي" بإجراءات سهلة.وشدد الجغبير حرص الغرفة الدائم على حث القطاع الصناعي بعدم رفع الأسعار واستغلال الظروف في ظل الإقبال الكبير على الصناعة الوطنية مؤكدا أن اقتصادا أردنيا قويا ينعكس إيجابا على فلسطين.ولفت إلى جهود الغرفة في تدعيم وترويج الصناعة الوطنية داخل السوق المحلية خلال العام الحالي من خلال جملة من البرامج من ضمنها إطلاق أسبوع للصناعة الوطنية في مختلف المراكز التجارية بالإضافة إلى مشاريع سيتم تنفيذها من خلال حملة "صنع في الأردن".وقال الجغبير إن الغرف الصناعية لم ولن تتعامل مع الكيان الصهيوني مؤكدا ان الغرفة تسخر كافة إمكانيتها لدعم الأشقاء في فلسطين.وأشار إلى أن حملة "وفاء الدين" التي اطلقتها الغرفة لدعم أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم ومجازر وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال استطاعت تأمين أدوية بقيمة 18 مليون دينار عدا التبرعات النقدية التي تم ارسالها إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم وجودها في إغاثة أهالي قطاع عزة.وقال مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي إن الهدف من إطلاق هذا الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل المرافق له، يأتي بهدف تمكين المستهلك من التعرف على المنتجات الصناعية الأردنية، وفي نفس الوقت يتيح للشركات الصناعية عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة، وإضافة تعريف لكل منتج والباركود الخاص به، مضيفا أن التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى المنتج المراد البحث عنه، إضافة إلى إمكانية التعرف على المنتجات من خلال مسح الباركود الخاص بها.من جهته قال رئيس برنامج "صنع في الأردن" محمد الشاعر، أن هذا العام سيشهد تنظيم أسبوع الصناعة الأردنية، في أحد مراكز التسوق الرئيسية، حيث ستشمل الفعالية تقديم خصومات على المنتجات الأردنية، وكذلك إقامة معارض للصناعات الوطنية، مضيفا أن "صنع في الأردن" سيعمل خلال هذا العام على تعزيز صادرات قطاعين اثنين من القطاعات الصناعية العشر، وذلك ضمن سياسة البرنامج الجديدة، مشيرا إلى أن الصناعات الأردنية شهدت زيادة كبيرة في مبيعاتها في السوق المحلية، وخصوصا صناعة المنظفات التي أصبحت تحظى بحصة سوقية تصل إلى 81 % في السوق الأردني خلال الشهرين الأخيرين.وخلال اللقاء تم عرض محتوى حول التطبيق وكيفية تحميلة عبر الهواتف الذكية بالإضافة إلى الخطوات المقبلة لتطوير التطبيق بحيث يتضمن خدمات البيع المباشر على غرار التطبيقات العالمية.