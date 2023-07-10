الإثنين 10 تموز 2023
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ارتفاع خسائر "الكهرباء الوطنية" 52% العام الماضي

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شركة الكهرباء الوطنية
رهام زيدان
ارتفعت خسائر شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي بنسبة 52% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب التقرير السنوي للشركة، بلغت هذه الخسائر العام الماضي نحو 232.8 مليون دينار مقارنة مع 152.8 مليون دينار العام الذي سبقه.اضافة اعلان

إلى ذلك، ارتفعت تكلفة الكيلو واط ساعة العام الماضي بنسبة 6.7% إلى 82.42 فلسا من 77.21 فلسا في 2021.
وشكلت الطاقة المتجددة تقريبا ً ما نسبته (29 %) من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في النظام الكهربائي لعام 2022، منها (19.3 %) نسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة النقل الوطنية، حيث أصبحت اإلستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة
المتجددة على شبكة النقل حوالي (1579) م.و حتى نهاية عام 2022، منها (1468) م.و مشاريع شراء طاقة، و(111) م.و مشاريع عبور وصافي قياس.
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