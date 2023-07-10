ارتفاع خسائر "الكهرباء الوطنية" 52% العام الماضي

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ارتفعت خسائر شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي بنسبة 52% مقارنة بالعام الذي سبقه.وبحسب التقرير السنوي للشركة، بلغت هذه الخسائر العام الماضي نحو 232.8 مليون دينار مقارنة مع 152.8 مليون دينار العام الذي سبقه.إلى ذلك، ارتفعت تكلفة الكيلو واط ساعة العام الماضي بنسبة 6.7% إلى 82.42 فلسا من 77.21 فلسا في 2021.وشكلت الطاقة المتجددة تقريبا ً ما نسبته (29 %) من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في النظام الكهربائي لعام 2022، منها (19.3 %) نسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة النقل الوطنية، حيث أصبحت اإلستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقةالمتجددة على شبكة النقل حوالي (1579) م.و حتى نهاية عام 2022، منها (1468) م.و مشاريع شراء طاقة، و(111) م.و مشاريع عبور وصافي قياس.