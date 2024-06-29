 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع صادرات المملكة من محضرات الصيدلة والألبسة

1.433 مليار دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي
ارتفاع صادرات المملكة من محضرات الصيدلة والألبسة
أسهم ارتفاع صادرات المملكة من محضرات الصيدلة والألبسة وتوابعها، في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي.
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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفاعا في صادرات المملكة من محضرات الصيدلة في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 34.8 بالمئة، لتبلغ 182 مليون دينار مقابل 135 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

كما نمت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 26.5 بالمئة، لتصل إلى 468 مليون دينار ، مقابل 370 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل، انخفضت نسب الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي، لكل من الأسمده الازوتية او الكيماوية بنسبة 40.6 بالمئة، الحلي والمجوهرات بما نسبته 10.9 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 36.4 بالمئة، والفوسفات بنسبة 13.9 بالمئة.

وبحسب المعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة الازوتية اوالكيماوية في الثلث الأول لهذا العام، ما يقارب 276 مليون دينار، مقابل 465 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات الحلي والمجوهرات 253 مليون دينار، مقابل 284 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام في الثلث الأول من العام الحالي 157 مليون دينار، مقابل 247 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات 161 مليون دينار، مقابل 187 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الإحصائية، انخفاض إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7.2 بالمئة، لتبلغ 2.488 مليار دينار، مقارنة مع 2.682 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.-(بترا)
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