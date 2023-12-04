الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد الشركات الأردنية المسجلة في مركز قطر للمال إلى 120

ارتفاع عدد الشركات الأردنية المسجلة في مركز قطر للمال إلى 120
ارتفاع عدد الشركات الأردنية المسجلة في مركز قطر للمال إلى 120
ارتفع عدد الشركات الأردنية المسجلة في مركز قطر للمال، إلى نحو 120 شركة حتى نهاية الشهر الماضي، حيث كان عددها لا يزيد عن 100 شركة في نهاية العام 2022.
ويغطي نشاط الشركات الأردنية العاملة تحت مظلة المركز وفقا لما أورده موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، فيما يتركز معظمها على قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية والبنوك والصيرفة وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات وقطاع الضيافة والخدمات المهنية والإدارية، والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير، والصناعات الصغيرة وحلول الشركات.
ويعد مركز قطر للمال، أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم الأصول التي يديرها حاليا 120 مليار ريال (32.9 مليار دولار).
وتتميز الشركات الأردنية المسجلة لديه بحضور قوي ونمو متواصل، حيث يحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعد قطر في عدد الشركات العاملة تحت مظلته.
وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال، من مجموعة واسعة من الامتيازات والحوافز التشجيعية التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص والتسجيل التجاري والتأشيرات والجوازات، ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية، وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
كما يوفر إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بدون ضريبة، وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية ما يسهل الوصول إليها، إضافة إلى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وإمكانية التداول بأي عملة وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.
وتضم منصة المركز اليوم، قرابة 1900 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية والتجارية، وتضم هذه الشركات ما يزيد على 12 ألف موظف وعامل.
وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الصحة والتعليم، استثمار الأموال، الإعلام، الرياضة، التجزئة، الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل والعقارات والطاقة.
-- (بترا)

اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية أحمد علوش

علوش: الأردن استورد 175 ألف تابلت بقيمة 16 مليون دينار حتى أيلول الماضي

منذ 25 دقيقة
البطالة

الإحصاءات: 22.3% معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2023

منذ 42 دقيقة
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع-(بترا)

جمعية رجال الأعمال تقترح حزمة إجراءات فورية لحماية الاقتصاد الوطني من آثار العدوان على غزة

منذ 56 دقيقة
b759a61d-ذهب

انخفاض أسعار الذهب 30 قرشا محليا

منذ2 ساعة
وزارة الطاقة توقع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مؤتمر المناخ

وزارة الطاقة توقع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مؤتمر المناخ

منذ2 ساعة
د.حيدر المجالي

الاقتصاد الأردني وحرب غزة.. أفكار وحلول

منذ14 ساعة
افكار و مواقف

مستقبل الحرب على غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم

لا تذهبوا بعيدا

حسني عايش |اليوم

العودة للحرب سببها انتصار المقاومة في معركة الأسرى الإعلامية

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 