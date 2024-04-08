ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.45% لشهر شباط

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي والذي رصد ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط من عام 2024.

اضافة اعلان

وبلغت نسبة الارتفاع 1.45% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وانخفاضٍ بنسبة (1.91%) مقارنة مع شهر كانون ثاني الذي سبقه من عام 2024. أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للشهرين الأولين من عام 2024 بنسبة 1.41% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023. علماً أنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 84.01 مقابل 82.81 لنفس الفترة من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 84.01 مقابل 85.64 مقارنة مع شهر كانون ثاني الذي سبقه من عام 2024. وعلى المستوى التراكمي للشهرين الأولين من عام 2024 فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ما مقداره 84.83 مقابل 83.65 لنفس الفترة من عام 2023.



وبمقارنة الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2024 مع نفس الشهر من عام 2023، فقد ارتفعت كميات انتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 1.25% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%، وكميات انتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 3.36% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكذلك ارتفعت كميات انتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 2.68% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.









وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط من عام 2024 مقارنة مع شهر كانون ثاني الذي سبقه من نفس العام نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.38%) والتي تشكل أهميتهـا النسبية 88.7%، وكميات انتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (6.09%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكذلك انخفضت كميات انتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة (5.89%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للشهرين الأولين من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع " الصناعات التحويلية" بنسبة (1.30%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%، وكميات إنتاج قطاع " الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.30% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وارتفعت كميات " إنتاج الكهرباء" بنسبة 2.14% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.