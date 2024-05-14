الثلاثاء 14 أيار 2024
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ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في الربع الأول

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ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في الربع الأول

ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1.08 بالمئة، ليبلغ ما مقداره 85.29 نقطة، مقابل 84.38 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي، علما أنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلا من (2010=100).

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وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الارتفاع، جاء نتيجة ارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.14 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 16.44 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.26 بالمئة.


وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في شهر آذار من العام الحالي بنسبة 0.33 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 86.13 نقطة مقابل 85.85 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي.


ولدى مقارنة الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2024 مع نفس الشهر من عام 2023، ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 45.08 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 5.80 بالمئة، وانخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.23 بالمئة.


كما ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار من عام 2024 نسبته 2.42 بالمئة، ليبلغ ما مقداره 86.13 نقطة مقابل 84.10 نقطة مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام.


وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار من عام 2024 مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.82 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 44.5 بالمئة، وانخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 5.09 بالمئة.

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