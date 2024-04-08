ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في الشهرين الأولين بنسبة 1.41%

ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 1.41 بالمئة، ليبلغ ما مقداره 84.83 مقابل 83.65 للفترة نفسها من العام الماضي، علماً أنه جرى تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).

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لدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للشهرين الأولين من العام الحالي مع الفترة نفسها من عام 2023، ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.30 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.30 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 2.14 بالمئة.



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، ارتفعت كميات الإنتاج الصناعي لشباط من العام الحالي بنسبة 1.45 بالمئة، لتبلغ ما مقداره 84.01 مقابل 82.81 لنفس الشهر من العام الماضي.



وبمقارنة الرقم القياسي لشباط من هذا العام مع نفس الشهر من العام الماضي، ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.25 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.36 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 2.68 بالمئة.



وفقا للتقرير، انخفضت كميات الإنتاج الصناعي لشباط من العام الحالي بنسبة 1.91 بالمئة، لتبلغ ما مقداره 84.01 مقابل 85.64 مقارنة مع كانون الثاني الذي سبقه من العام نفسه.



وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشباط من العام الحالي مقارنة مع كانون الثاني الذي سبقه من نفس العام، نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.38 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.09 بالمئة، وانخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 5.89 بالمئة.

