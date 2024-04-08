الإثنين 08 نيسان 2024
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ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.72 %

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ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.72 %

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1.72 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.12 مقابل 108.26 نقطة للفترة نفسها من عام 2023.

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ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع الفترة نفسها من عام 2023، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 6.57 بالمئة، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 5.26 بالمئة، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 4.21 بالمئة.


وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في آذار الماضي بنسبة 1.63 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.61 مقابل 108.83 نقطة لنفس الشهر من عام 2023.


وعلى صعيد المجموعات السلعية، ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في آذار من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 6.84 بالمئة، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 5.37 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.12 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بانخفاض نسبته 1.53 بالمئة، والمنسوجات البيتية بنسبة 1.28 بالمئة، والوقود والإنارة بنسبة 1.22 بالمئة، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 1.06 بالمئة.


وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في آذار من العام الحالي، بنسبة 0.53 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.61 مقابل 110.02 نقطة للشهر الذي سبقه من نفس العام.


وبين التقرير، أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من العام الحالي مقارنة مع شباط الذي سبقه، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.98 بالمئة والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 4.04 بالمئة، والفواكه والمكسرات بنسبة 2.2 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 1.77 بالمئة، والنقل بنسبة 0.55 بالمئة.

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