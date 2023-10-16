ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 14.5 مليار دينار

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أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه استمرار ارتفاع حجم موجودات الصندوق لتبلغ حوالي 14.5 مليار دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو حوالي 5.2%.وتوزعت الموجودات على عدد من المحافظ الاستثمارية؛ وهي محفظة السندات والتي شكلت ما نسبته 57.6% من المحفظة الكلية للصندوق، محفظة الأسهم 16.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 13.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.8%، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2%.وبين كناكريه أن تحسن الأداء الكلي للمحافظ الاستثمارية انعكس على صافي الدخل الذي ارتفع بنسبة 21% ليصل إلى حوالي 611 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 504.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.ويعزى هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل المتحقق من محفظة السندات بقيمة 355.2 مليون دينار، 143.5 مليون دينار من محفظة الأسهم، 88.1 مليون دينار من محفظة أدوات السوق النقدي، بالإضافة إلى عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.وأشار رئيس الصندوق إلى أن تعافي القطاع السياحي بعد جائحة كورونا وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين أداء المحفظة السياحية، انعكست على نتائج أداء فنادق الضمان الاجتماعي التي حققت أرباحا تشغيلية بلغت حوالي 9.6 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام.وجاءت هذه النتائج بشكل رئيسي لارتفاع الإيرادات التشغيلية للفنادق وارتفاع نسب الإشغال وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للسياح.ويعمل الصندوق حاليا على إعداد دراسات وتصاميم محطة الطاقة الشمسية الرابعة والتي ستتم إقامتها في منطقة الشوبك؛ بهدف تعزيز تنافسية المحفظة السياحية واستكمال تزويد فنادق الضمان الاجتماعي بالكهرباء من الطاقة الشمسية.وعن المشاريع السياحية الجديدة، بين رئيس الصندوق أنه تم مؤخرا توقيع عقد إيجار استراحة الكرك مع مستثمر أردني لتشغيل الاستراحة التي تقع على مدخل قلعة الكرك الأثرية وتتضمن غرفا فندقية ومطعما، وسيتم افتتاح الاستراحة مطلع العام المقبل بعد انتهاء المستثمر من القيام بأعمال الصيانة.كما تمت إحالة أعمال صيانة وإعادة تأهيل استراحة زي على مقاول محلي، ومن المتوقع انتهاء هذه الأعمال خلال الربع الأول من العام المقبل، ليتم بعد ذلك طرح عطاء تأجير الاستراحة كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين.وعلى صعيد آخر، بين كناكريه أن حجم الاستثمارات في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق وصل إلى 500 مليون دينار منها 58 مصنعا عاملا وتحت الإنشاء والتصميم في قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الألبسة والنسيج، ومصانع سحب وتشكيل الألمنيوم والحديد، إنتاج المعقمات ومواد التنظيف والورق الصحي.وأضاف: وفرت المصانع العاملة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، وستوفر المصانع قيد الإنشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة، كما استقطبت المنطقة 4 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 175 ميغاوات، والتي وفرت 630 فرصة عمل خلال فترة التصميم والإنشاء.وتابع: شركة تطوير المفرق تقوم حاليا بإعداد الشروط المرجعية لطرح عطاء إنشاء مركز خدمات لوجستية متكامل في المفرق على مساحة 3700 دونم، وصولا إلى إنشاء ميناء بري لنقل البضائع لدول الجوار وتحويل قاعدة الملك الحسين الجوية (سابقا) إلى مطار تجاري داخل حدود المنطقة التنموية.وعن الخطط المستقبلية للصندوق، قال كناكريه إنه يتم حاليا استكمال إعداد تصاميم إنشاء فندق أربعة نجوم على أرض الشاطئ المحاذي لفندق انتركونتننتال العقبة، واستكمال إجراءات تصاميم مشروع سياحي جديد على أرض المثلثية في مدينة العقبة.وأردف كناكريه أنه بفضل الجهد المخلص للعاملين في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، استمر الصندوق في تحقيق نتائج إيجابية وتحسين كفاءة انشطته المختلفة، مؤكدا الالتزام الراسخ للصندوق في تعزيز دوره في الاقتصاد الأردني، واستمرار قيامه بدور "الشريك المُفضَّل" للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وعقد شراكات مجدية بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل للصندوق، والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.