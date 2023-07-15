السبت 15 تموز 2023
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ارتفاع نسبة الطاقة الكهربائية المشتراة 5.8 والمباعة 6.0 بالمائة العام الماضي

ارتفاع نسبة الطاقة الكهربائية المشتراة 5.8 والمباعة 6.0 بالمائة العام الماضي
ارتفاع نسبة الطاقة الكهربائية المشتراة 5.8 والمباعة 6.0 بالمائة العام الماضي
ارتفعت نسبة الطاقة الكهربائية المشتراة خلال العام الماضي 2022 بنسبة 5.8 بالمائة، فيما ارتفعت مبيعات الطاقة الكهربائية 6.0 بالمائة بحسب بيانات شركة الكهربائية الوطنية.اضافة اعلان
وأشارت البيانات الى ان مبيعات الشركة بلغت 20446.3 جيجا واط ساعة عام 2022، فيما بلغت الطاقة المشتراة 20763.2 جيجا واط ساعة.
وتوزعت المبيعات بواقع 19811.7 لشركات التوزيع الثلاث، و303 للمشتركين الكبار، و 191.5 طاقة مصدرة لشركة القدس (اريحا) بواقع184.9 جيجا واط ساعة و6.6 للمركز الحدودي العراقي (طريبيل).
اما كميات الطاقة الكهربائية المشتراة بحسب البيانات فتوزعت بواقع 15518 جيجا واط ساعة من مشاريع التوليد التقليدية, و993 من مشروع الصخر الزيتي/العطارات, و3970.5 جيجا واط ساعة من مشاريع الطاقة المتجددة، و19.1 من سد الملك طلال، و0.1 من الشركة الهندية للكيماويات, فيما بلغت الطاقة المستوردة من مصر 262.5 جيجا واط ساعة.
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