استثمارات جديدة بالصناعة بقيمة 850 مليون دولار

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أكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية الاستثمارات الصناعية الجديدة، التي تم الإعلان عنها خلال احتفالية "يوم الصناعة الأردنية"، الذي نظمته الغرفة، الاثنين الماضي، برعاية ملكية سامية وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "إن هذه الاستثمارات الجديدة والتي تم تأسيسها فعليا أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، إذ ستسهم في توفير 3650 فرصة عمل جديدة لأبناء الوطن".وتوقع أن تصل صادرات هذه المشروعات لما يقارب 1.2 مليار دولار، مبينا أن أهميتها تنبع كونها صناعات جديدة والبعض سيسهم في توفير المواد الأولية اللازمة للعديد من المصانع، مما سيخفف من حجم الاستيراد، إضافة إلى تأكيدها بأن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة.وحول أبرز هذه الاستثمارات، أشار الجغبير إلى أن شركة طيبة للصناعات المعدنية، ستقوم بإنشاء مجمع صناعي جديد لإنتاج صناعة الجسور والمقاطع الحديدة في منطقة الموقر وبحجم استثمار يصل إلى 30 مليون دينار، حيث يتوقع أن ينتج هذا المجمع 300 ألف طن من مواد الحديد الخام اللازم للصناعات الإنشائية والمعدنية.ولفت إلى أن المجمع يمتاز بأنه لا يوجد له مثيل في الأردن، وسيضم مصنعا لإنتاج الورق وخصوصا ورق الكرفت، فيما يتوقع ان يوفر المصنع الذي يبلغ رأسماله 55 مليون دينار 400 فرصة عمل جديدة وبحجم صادرات يصل إلى 100 مليون دينار.وتضم الاستثمارات الجديدة، أيضا، استثمارا كنديا لمصنع يعمل على إعادة تدوير الألمنيوم، يقام في العقبة، وتشرف عليه شركة اوربت لصناعة الألمنيوم، حيث يتوقع ان ينتج 120 طنا سنويا من رولات الألمنيوم بتقنية الدرفلة، وهي مواد أولية لازمة لصناعة الألمنيوم، وسيوفر 450 فرصة عمل جديدة وبحجم تصدير متوقع يصل إلى 40 مليون دولار.وأشار الجغبير إلى أن شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية، ستقوم بإنشاء مصنع جديد لإنتاج شبه الموصلات في منطقة المشتى الصناعية وبحجم استثمار يصل إلى 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر 500 فرصة عمل جديدة وبحجم صادرات متوقع يصل إلى 350 مليون دولار سنويا.كما تشمل الاستثمارات الجديدة، استثمار صيني في مصنع جينسينغ الدولية للسيراميك بمنطقة القطرانة في الكرك، وبحجم استثمار يصل إلى 65 مليون دولار، ويتوقع أن يوفر 350 فرصة عمل مباشرة و100 فرصة عمل بشكل غير مباشر، وبحجم صادرات يصل إلى 37 مليون دينار سنويا.وبين أن شركة البتراء الدوائية، ستقوم باستثمار 40 مليون دولار في مصنع لإنتاج المستحضرات الصيدلانية المختلفة بالعاصمة عمان، حيث يتوقع أن يوفر 60 فرصة عمل جديدة، وبحجم صادرات متوقع يصل إلى 4 ملايين دولار، حيث أن السوق المحلية هو السوق الأكثر استهدافا لهذا الاستثمار.وبين أن الشركة الأردنية لصناعة وطباعة الصفيح والعبوات المعدنية، القائمة في منطقة الموقر، ستقوم بإنشاء مصنع جديد لتصنيع الأغطية المعدنية، وهو الأول من نوعه في المملكة، الذي سيقوم بتوفير هذه الأغطية بما يسهم في التخفيف من استيرادها، وبحجم استثمار يصل إلى 25 مليون دولار، حيث سيوفر المصنع 100 فرصة عمل جديدة وبحجم صادرات متوقع 7 ملايين دولار.ولفت إلى أن شركة مسك للصناعات الدوائية، إحدى الاستثمارات الجديدة العاملة في صناعة الأدوية، ويصل حجم استثمارها إلى 15 مليون دينار، حيث يتوقع ان توفر 250 فرصة عمل خلال 3 سنوات، وبحجم صادرات متوقع يصل إلى 10 ملايين دينار.كما أشار إلى أن شركة تراث والخبرة والجودة لصناعة وبيع السكاكر والشوكولاتة، وهي استثمار لبناني جديد، سيقام في منطقة مادبا التنموية، وسيوفر 150 فرصة عمل وبحجم صادرات يصل إلى 10 ملايين دينار.ولفت الجغبير إلى أن مجموعة خطاب الصناعية، ستقوم باستثمار جديد في منطقة القسطل، بمجال إعادة تدوير الورق والكرتون بحجم استثمار يصل إلى 100 مليون دينار وبصادرات يتوقع ان تصل إلى 70 مليون دينار، وسيوفر الاستثمار 700 فرصة عمل جديدة.وأضاف أن الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية، القائمة بمدينة الحسن الصناعية في إربد، إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية، ستقوم بإنشاء مصنع بحجم استثمار يصل إلى 200 مليون دينار، ويتوقع أن يوفر 1500 فرصة عمل جديدة.