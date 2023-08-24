"استثمار الضمان" يستضيف وزارة الشؤون البرلمانية في جلسة توعوية حول قانوني الانتخاب والأحزاب

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عقد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ورشة توعوية لموظفي الصندوق حول قانوني الانتخاب والأحزاب.وخلال الورشة التي حضرها رئيس صندوق الاستثمار الدكتور عزالدين كناكريه ومدراء وموظفو الصندوق، استعرض أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب لتشجيع الانخراط في العمل السياسي والحزبي، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.وبين الخوالدة ان نجاح تطبيق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يتطلب بناء ثقافة ومشاركة مجتمعية، مؤكداً أن التشريعات التي أقرت قانوني الانتخابات والأحزاب والتعديلات الدستورية أقرت ضمانات تسهم في تعزيز مشاركة المرأة والشباب في عملية التحديث السياسي الشامل.هذا ويأتي قيام صندوق الاستثمار بعقد هذه الورشة التوعوية انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية تجاه موظفي الصندوق لتشجيعهم على الانخراط في العمل الحزبي، والتزاما من الصندوق على المضي قدما في مسيرة التحديث الوطني الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.