استثمار بمجال تكنولوجيا المياه الصحية في مدينة مأدبا الصناعية

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وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد أن استقطاب هذا الاستثمار ما هو إلا خير دليل على نجاح البيئه الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة مادبا الصناعية كما هي باقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة وتتوزع على مختلف مناطق المملكة، حيث تقدم الشركة مجموعة من الحوافز والمزايا الاستثنائية اضافه الى حزمه من الاعفاءات التي يمنحها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.وأعلن جويعد عن وصول عدد الاستثمارات في مدينة مأدبا الصناعية إلى (34 ) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب (22) مليون دينار أردني ستوفر قرابة (1400) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الاولى.وأضاف جويعد أن هذا الاستثمار يضاف إلى قائمة الاستثمارات المتميزة والنوعية التي استقطبتها الشركة لمدينة مادبا الصناعية، مجددا دعوته لكافة المستثمرين الصناعيين للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها شركة المدن الصناعية الاردنية في مدينة مأدبا الصناعية لإقامة مشاريعهم الصناعية مضيفا أن الشركة وتلبية للطلب الاستثماري العالي على مدينة مادبا الصناعية باشرت مؤخرا بإقامة مباني صناعية جديدة فيها المرحله الثالثة) بمساحة 11 الف متر مربع بعد اشغال كافة المباني التي أقيمت بمساحة (18) الف متر مربع.من جانبه قال المدير العام لشركة الحل الأمثل إن المشروع يقام على مساحة 6 دونمات في مدينة مأدبا الصناعية حيث راعت فيه الشركة دمج متطلبات السوق المحلي والعالمي آخذة بعين الإعتبار ادخال احدث التكنولوجيا المستخدمة في صناعة ومعالجة المياه ليكون منتجا اردنيا منافسا عالميا.وبين ان التقنيات الحديثة ستدخل في عمليات التصنيع وتشمل عمليات المعالجة وعمليات تشكيل العبوات والتعقيم والتعبئة كما ادخلت تكنولوجيا الروبوت في عمليات التغليف، مضيفا ان منتجات الشركة ستتوفر بنوعين الاول المياه العادية والأخرى قليلة الصوديوم لما دون الحد الأدنى والتي يحتاجها مرض القلب والكلى، مؤكدا ان الشركة ستسهدف بمنتجاتها السوق المحلي بالدرجة الاولى والسوق العالمي لاحقا.يشار الى ان مدينة مأدبا الصناعية تقع في محافظه مادبا ، تبلغ مساحة المرحلةه الاولى (250) دونم وتبعد عن مركز العاصمه عمان (40) كم وعن مركز المحافظة (13) كم وتتمتع بقربها من مطار الملكه علياء الدولي والطريق الصحراوي الذي يربط جنوب المملكة بشمالها.