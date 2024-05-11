السبت 11 أيار 2024
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استثمار صناعي جديد في الكرك يوفر ٥٠ فرصة عمل

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اتفاقية استثمار بين شركة المدن الصناعية الاردنية ومجموعة شركات البحار الصناعية التجارية
أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم عن استقطاب استثمار صناعي جديد لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية / الكرك في مجال التعبئة والتغليف  بقيمة تصل إلى (3) مليون دينار أردني سيوفر قرابة (50) فرصة في كافة مراحله التشغيلية. اضافة اعلان

ووقع اتفاقية الاستثمار عن شركة المدن الصناعية الاردنية المدير العام عمر جويعد وعن مجموعة شركات البحار الصناعية التجارية الرئيس التنفيذي رائد التكروري.

وقال جويعد إن هذا الاستثمار يضاف إلى قائمة الاستثمارات المتميزة والنوعية التي استقطبتها الشركة لمدينة الحسين ابن عبدالله الثاني الصناعية. مضيفا أن استقطاب هذا الاستثمار ما هو إلا خير دليل على نجاح البيئه الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة الحسين بن عبدالله الثاني / الكرك كما هي باقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة والمتوزعه على مختلف محافظات المملكة، حيث تقدم الشركة فيها مجموعة من الحوافز والمزايا الاستثنائية. 

وبين جويعد أن هذا الاستثمار الجديد اصبح اول استثمار يستفيد من الحافز الاستثماري الاخير والذي أعلنته شركة المدن الصناعية الشهر الماضي وشمل خصم 20 % على سعر بيع الاراضي مع امكانية التقسيط لفترة تصل الى اربع سنوات بالإضافة إلى استفادته من الحوافز الاخرى الممنوحة في المدينة.

وكشف جويعد عن ارتفاع عدد الشركات المستثمرة في مدينة الحسين الصناعية لتصل الى (45) شركة وفرت من خلالها (872) فرصه عمل بحجم استثمار يتجاوز (48) مليون دينار اردني.

وجدد جويعد دعوته لكافة المستثمرين الصناعيين ورجال الاعمال إلى الاستفادة من حزمة الحوافز الاستثمارية الممنوحة في مدينة الحسين الصناعيك والتي تشمل ايضا دعم كلف الكهرباء بنسب تصل إلى ٧٥٪ إضافة إلى دعم اجور العمالة في المدينة من خلال شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية وكذلك التخفيض بنسبة ٥٠٪ على كلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة.

من جانبه قال رائد التكروري الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات البحار الصناعية التجارية إن الحوافز التي تقدمها مدينة الحسين الصناعية تعتبر نوعية وداعمة لاقامة مشروع الشركة الصناعي والذي سوف يتخصص بالتعبئة والتغليف ويستهدف السوق المحلي والخارجي على حد سواء إضافة إلى انعكاسها ايجابا على كلف الانتاج وعمليات التصنيع بشكل مباشر.
 
يذكر ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر الحاضن الاكبر للاستثمارات الصناعية في المملكة من خلال مدنها الصناعية المتشرة في مختلف المحافظات اذ تمتلك 10 مدن صناعية تتوزع في سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة والسلط ومادبا والطفيلة بالإضافة إلى مدينة الزرقاء الصناعية التي باشرت الشركة تنفيذها بداية العام الماضي 2023 استطاعت من خلالها تحقيق نهضة تنموية واقتصادية شاملة من خلال عدد الإستثمارات المستقطبة وفرص العمل التي وفرتها.
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