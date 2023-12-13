استحداث 46,283 فرصة عمل خلال النصف الثاني من 2022

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها نصف السنوي حول صافي فرص العمل المستحدثة في المملكة للنصف الثاني من عام 2022، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج:



• بلغ صافي عدد الوظائف التي تم استحداثها في سوق العمل الأردني خلال النصف الثاني من عام 2022 (46,283) فرصة بزيادة مقدارها (3,062) فرصة عمل عن النصف الأول من العام نفسه، حيث بلغ عدد الوظائف الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2022 (86,284) فرصة عمل وعدد الوظائف التي تم تركها (40,001) وظيفة.



• أوضحت النتائج أن صافي فرص العمل المستحدثة للذكور بلغ (32,888) وظيفة شكلت نسبة مقدارها 71.1% من مجموع صافي فرص العمل الكلي، في حين بلغ صافي فرص العمل للإناث (13,395) فرصة عمل أي ما نسبته 28.9%.



• انخفض صافي فرص العمل للذكور بمقدار (3,178) وظيفة وارتفع للإناث بمقدار (6,240) وظيفة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.



• بينت النتائج أن الفئة العمرية (20-29) سنة حصلت على الحصة الأكبر من صافي فرص العمل المستحدثة، حيث بلغت (40,336) فرصة عمل، تلاها الفئة العمرية (30- 39) سنة بواقع (6,983) وظيفة، ثم الفئة العمرية (15-19) سنة بواقع (2,436) فرصة عمل، علما أن الفئات العمرية (+40) سنة قد فقدت ما مقداره (3,471) فرصة عمل.



• تباينت نسبة صافي فرص العمل المستحدثة حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة صافي فرص العمل للذكور من حملة درجة البكالوريوس فأعلى 39.2% مقابل 63.7% للإناث.



• ساهم القطاع الخاص بغالبية صافي الوظائف المستحدثة بمقدار (36,405) فرصة وبما نسبته 78.7% في حين كانت مساهمة القطاع العام (9,453) فرصة عمل بما نسبته 20.4%، أما حصة المنظمات غير الحكومية في صافي عدد الوظائف فكانت ضئيلة جداً وبما نسبته 0.7%.



• كانت محافظة العاصمة الأعلى في استحداثها لصافي فرص العمل بنسبه بلغت 61% من إجمالي صافي الوظائف المستحدثة، بينما سجلت محافظة معان أدنى نسبة في استحداث الوظائف بما نسبته 0.2% من إجمالي صافي فرص العمل الكلي خلال النصف الثاني من عام 2022.



• أما حسب الجنسية، فقد أظهرت النتائج أن نسبة صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين في النصف الثاني من عام 2022 بلغت 88.6% من صافي فرص العمل الكلي أي بمقدار (41,013) فرصة عمل مقارنة مع 87.9% أي بمقدار (38,003) خلال النصف الأول من العام نفسه.



• بينت نتائج المسح أن غالبية صافي فرص العمل تركزت في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبلغت (9,489) فرصة عمل، تلاه نشاط التعليم، حيث تم استحداث (7,150) فرصة عمل.



• أما من حيث المهنة، فتشير النتائج إلى أن 39.3% من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة كانت لمهنة الاختصاصيين، تلاها عاملو البيع والخدمات بنسبة بلغت 33.2%.



• أما عن الأسباب التي تؤدي إلى ترك الفرد لعمله وبحثه عن عمل جديد، فقد بينت النتائج أن السبب الرئيس كان يتعلق بظروف العمل وطبيعته وقد استحوذت على النسبة الأكبر (54%) والتي تشمل بعد مكان العمل عن مكان الإقامة وطول ساعات العمل، فيما كانت النسبة (46%) لبقية الأسباب:

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• وتجدر الإشارة إلى أن مسح فرص العمل المستحدثة يشتمل على عينة يبلغ حجمها حوالي 50 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح فرص العمل ينفذ بشكل نصف سنوي ويقدم بيانات تعكس واقع النصف كاملاً (تموز، آب، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون أول)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا حصل على عمل جديد أو ترك عمله أو غير عمله خلال الستة أشهر السابقة ليوم المقابلة.