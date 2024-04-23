الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استخدام الطاقة المتجددة في تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه

الطاقة المتجددة
استخدام الطاقة المتجددة

أشار تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الى انه يتم العمل حالياً على تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الى زيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة وتحسين الملاءة المالية لقطاع المياه.

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يأتي ذلك ضمن خطة الاستدامة المالية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاع المياه خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.


وبحسب التقرير الربعي تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة ضخ المياه المعالجة واستبدال مضخات في العقبة والانتهاء من الخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقة الشمسية.


كما تقوم وزارة المياه والجهات التابعة لها بإيجاد مصادر جديدة للمياه وزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه من خلال حفر آبار جديدة، وتطوير أنظمة تجميع آبار ونقل رئيسية وإنشاء خزانات، بالإضافة إلى محطات المعالجة اللازمة.


ووفقا للتقرير تم الانتهاء من حفر آبار في منطقة صبحا والرفاعيات - المفرق وحفر آبار جديدة في منطقة العاقب بئر 5 والانتهاء من حفر 3 آبار إنتاجية في منطقة الديسة العقبة والعمل جار على تنفيذ دراسات وتصاميم لعدد من مشاريع معالجة مياه وحفر آبار وتحلية مياه جوفية وإنشاء خزانات تجميعية وتنفيذ عدد من مشروعات محطات تنقية مياه الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة في الري.


وتسعى وزارة المياه والري لتحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه خلال الربع الأول من العام، وتم تشكيل لجنة لمناقشة خيارات هيكلة قطاع المياه واختيار الخيار الأنسب حيث تم الموافقة على تدريب 70 متدربا ضمن برنامج زمالة المياه الوطني لخريجي الجامعة خلال عام 2024، ويجري العمل على دراسة تعديل أسس تخصيص الوحدات السكنية في وادي الأردن وأسس تأجير الأراضي لغايات التنقيب والتعدين والمقالع والمرامل.


كما تسعى وزارة المياه والري لتحسين حوكمة ورفع كفاءة قطاع المياه من خلال تحديث البرنامج الاستثماري وتطوير أداة لمتابعة مشاريع قطاع المياه وتحديد الأولويات والمؤشرات خلال الربع الأول من العام، والعمل على تحديث الخطة الوطنية للبنية التحتية للصرف الصحي والخطة الوطنية للبنية التحتية للمياه والخطط الشمولية على مستوى المحافظات والخطة الشمولية لمصادر المياه السطحية لتكون مدخلات للإعداد للبرنامج الاستثماري لقطاع المياه,.

 

كما تم تطوير قاعدة البيانات ونظام حوكمة المشروعات ، ويتم ادخال جميع مشروعات قطاع المياه ومتابعة تقدم العمل للمشاريع المدخلة على المنصة بشكل شهري.


وتقوم وزارة المياه والجهات التابعة لها بإعادة تأهيل شبكات المياه في مناطق متفرقة من المملكة لتقليل الفاقد الفني وتنفيذ مشروعات تبديل عدادات وإجراءات إدارية وخفض الاستخدام غير المشروع لتخفيض الفاقد الإداري (المياه غير الربحية) ما ينعكس على تحسين الملاءة المالية لقطاع المياه ضمن خطة الاستدامة المالية وزيادة حصة الفرد.


وخلال الربع الأول من العام الحالي، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه اربد والعمل على تنفيذ دراسات وتصاميم لإعادة تأهيل شبكات مياه والري واستبدال شبكات.

 

فيما يجري العمل على تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل شبكات في مناطق مختلفة في المملكة مثل البلقاء واربد وعمان والعمل على تنفيذ مشروعات استبدال عدادات وتنفيذ مسوحات شاملة للمشتركين في جميع المحافظات.

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