الخميس 06 تموز 2023
النسخة المطبوعة

استقرار أسعار الذهب في الأردن

الذهب
الذهب
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بحسب التسعيرة الصادرة عن ‏النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات‎.

‎وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين، 39،40 دينار لجهة الشراء من ‏المحلات، مقابل 37،70 دينار لجهة البيع‎.اضافة اعلان

‎وبلغ سعر غرام الذهب عياري “24 و18″، 46،40 و35.00 دينارا على التوالي لجهة شراء ‏المواطنين‎.‎

heater

"الطاقة" تطرح عطاء تركيب 1200 سخان شمسي لمساكن الأسر الفقيرة في الأقاليم الثلاثة 05 تموز 2023

وزيرة الاستثمار خلود السقاف تزور منطقة المفرق التنموية والثريا الصناعية وتتابع سير العمل في المشاريع الجديدة

السقاف: قانون البيئة الاستثمارية يمنح العديد من الإعفاءات والمزايا 04 تموز 2023

1672759090319

47.5 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان 04 تموز 2023

1688473393293

إطلاق استراتيجية مركز التميز الاردني الألماني للوجستيات 04 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزير الطاقة خلال زيارته موقع أبوخشيبة

الطاقة: الاحتياطي الأولي للعناصر الأرضية النادرة يقدر بـ5 ملايين طن

منذ2 ساعة
رئاسة الوزراء

صندوق النقد الدولي: الحكومة تعهدت بتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية

منذ2 ساعة
1686840580057

المركزي يطلق منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي

منذ19 ساعة
محل لبيع الذهب

استقرار أسعار الذهب محليا لليوم الثالث

منذ22 ساعة
تعرف على أسعار الخضراوات والفواكة اليوم

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكة اليوم

منذ23 ساعة
الأردن وهنغاريا يتفقان على تنشيط التجارة بين البلدين

الأردن وهنغاريا يتفقان على تنشيط التجارة بين البلدين

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

مواقف جبانة تجاه ما يجري في فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الخروج من "غسيل الأموال"

سلامة الدرعاوي |اليوم

الخط الصحراوي!

نضال المجالي |اليوم

مؤشرات جاذبية الدول للاستثمار

رعد التل |اليوم

رسالة إلى “الأولمبية”

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات | منذ13 ساعة
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 