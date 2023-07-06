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الخميس 06 تموز 2023
10:55 ص
استقرار أسعار الذهب في الأردن
الذهب
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين، 39،40 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 37،70 دينار لجهة البيع.
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وبلغ سعر غرام الذهب عياري “24 و18″، 46،40 و35.00 دينارا على التوالي لجهة شراء المواطنين.
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