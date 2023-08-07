استقرار أسعار الذهب محليا

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واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، استقرارها لليوم الثاني على التوالي، وفق التسعيرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.وبحسب التسعيرة، فإن سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين، بلغ 39.6 دينار لجهة الشراء من المحلات، و37.9 دينار لجهة البيع.وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء 35.2 دينار، في حين بلغ سعر الغرام من الذهب عيار 24، 46.6 دينار.