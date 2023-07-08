استقرار أسعار الذهب

محمد أبو الغنم

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استقرت أسعار الذهب في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1925 دولارا للأونصة، بحسب نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان.وقال علان "أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع تترواح ما بين 1905 و 1935 دولارا للأونصة".وأضاف علان "حركة الإقبال على الذهب تحسنت بعد عطلة عيد الأضحى بشكل طفيف وكان بعيدا عن التوقعات التي كانت ترجح أن يكون الطلب خلال العيد قويا اذ ارتفعت نسبة زيادة الطلب بفترة العيد نحو 25 % وهي نسبة قليلة".ورجح علان أنه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) وخلال الفترة القادمة أن يرتفع الطلب على الذهب جراء ذروة موسم المناسبات الاجتماعية والأعراس وهو موسم نشاط المعدن النفيس.وأشار الى أن الذهب سلعة تشهد أشهرا موسمية تتزامن مع دخول فصل الصيف الذي تزيد فيه المناسبات الاجتماعية و الأعراس وهذه عوامل تساعد في ارتفاع وتيرة الطلب عليه إضافة الى أن عودة المغتربين الى المملكة تؤثر بزيادة مستوى الإقبال على الذهب.وحول مستويات الأسعار في السوق المحلية، فإن سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطن بلغ نحو 39.4 دينار وبلغ سعر شراءه من المواطن نحو 37.7 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب للمواطن عيار 24 نحو 46.4 دينار وسعر بيعه نحو 43.8 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطن نحو 35 دينارا وسعر بيعه 32 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرام نحو 315 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرام نحو نحو 278 دينارا.