 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استقرار أسعار النفط عالميا

منشأة نفطية
منشأة نفطية

لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن أسفر ضرب الإعصار بيريل لمركز رئيسي لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأميركية عن أضرار أقل من المتوقع.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 85.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 82.28 دولار.


وعلى الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج، بدا أن المصافي الكبرى على طول ساحل الخليج الأميركي شهدت تأثيرات ضئيلة من الإعصار بيريل الذي ضعفت قوته وتحول إلى عاصفة مدارية بعد بلوغه ساحل ولاية تكساس.


وخفف ذلك من مخاوف السوق بشأن مخاطر تعطل الإمدادات في تكساس حيث يتم إنتاج 40% من النفط الخام الأميركي.


وأغلقت موانئ شحن النفط الرئيسية حول كوربوس كريستي وجالفستون وهيوستن قبل العاصفة.


وأعيد فتح قناة كوربوس كريستي للسفن أمس الاثنين ومن المتوقع أن يستأنف ميناء هيوستن عملياته بعد ظهر اليوم الثلاثاء.


ويراقب المتعاملون في السوق أيضا الوضع في الشرق الأوسط بحثا عن المزيد من الإشارات التجارية. وانخفضت أسعار النفط 1% أمس الاثنين وسط آمال بأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة الفلسطيني في تقليل المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الخام العالمية.


وقال البيت الأبيض إن مسؤولين أميركيين كبارا زاروا مصر لإجراء محادثات أمس الاثنين لكن الفجوات ما زالت قائمة بين الجانبين، وقالت حركة “حماس” إن توغلا إسرائيليا جديدا في غزة يهدد الاتفاق المحتمل.-(وكالات)

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