استقرار الذهب عالميا

ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق اليوم الثلاثاء، مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي هذا العام.



وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2170.59 دولار للأوقية "الأونصة".

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وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2171.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.68 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 906.10 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 1009.14 دولار.

