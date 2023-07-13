الخميس 13 تموز 2023
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استمرار استقبال طلبات جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

استمرار استقبال طلبات جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية
استمرار استقبال طلبات جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية
أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، استمرار استقبال طلبات الاشتراك في جائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، حتى 15 أيلول المقبل.اضافة اعلان
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تهدف الجائزة إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات الأردنية على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة؛ لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة.
وتأتي الجائزة في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الأردن والإمارات في مجال تحديث وتطوير العمل الحكومي.
وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دينار، موزعة على 50 ألفا للمركز الأول، و30 ألفاً للمركز الثاني، و20 ألفاً للمركز الثالث، وسيتم الإعلان عن نتائجها في تشرين الثاني من العام الحالي، وتتضمن الجائزة في دورتها الثالثة 9 قطاعات رئيسة تشمل، الصحة، والتعليم، والنقل، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والقطاع المالي، والقطاع الخدمي والتواصل الحكومي.
ودعت الوزارة طلبة الجامعات الأردنية والمستفيدين من مبادرة "مليون مبرمج أردني" إلى إبراز قدراتهم والبدء بتحضير التطبيقات للمشاركة بالجائزة من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.
--(بترا)

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