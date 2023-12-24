الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد
قررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام ليوم غد الاثنين الذي يصادف عيد الميلاد المجيد في الاسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.اضافة اعلان
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الأحد، إن استمرار الدوام جاء لافساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على الاسواق التي ستداوم غداً.
كما أكد القضاة ان العروض الترويجية والتخفيضات التي تم الاعلان عنها سابقاً مستمرة حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 26 الحالي، لافتا الى انه بامكان المواطنين الطلب من خلال المتجر الالكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS (متجر المؤسسة المدنية).
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