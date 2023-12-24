استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

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قررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام ليوم غد الاثنين الذي يصادف عيد الميلاد المجيد في الاسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الأحد، إن استمرار الدوام جاء لافساح المجال امام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على الاسواق التي ستداوم غداً.كما أكد القضاة ان العروض الترويجية والتخفيضات التي تم الاعلان عنها سابقاً مستمرة حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 26 الحالي، لافتا الى انه بامكان المواطنين الطلب من خلال المتجر الالكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS (متجر المؤسسة المدنية).