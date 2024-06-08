 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استيراد 739 ألف جهاز خلوي بقيمة 61 مليون دينار خلال 5 شهور

الأردن يستورد 1,726 مليون جهاز خلوي العام الماضي
أجهزة خلوية

بلغ إجمالي قيمة الأجهزة الخلوية المستوردة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 61 مليون دينار، بإجمالي كمية تصل إلى 739 ألف جهاز.

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وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، أحمد علوش في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2023، بلغت قيمة الأجهزة المستوردة 66 مليون دينار، مع إجمالي كمية وصلت الى 636 ألف جهاز، لافتا إلى أن هذه الأرقام توضح اختلافًا ملحوظًا في الأداء السوقي بين العامين.


وأشار إلى أن متوسط سعر الجهاز في عام 2023 بلغ حوالي 103.77 دينار للجهاز الواحد، بينما انخفض هذا المتوسط في العام الحالي ليصل إلى 82.55 دينار.
وأكد علوش أن زيادة عدد الأجهزة المستوردة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، على الرغم من انخفاض إجمالي القيمة، يشير إلى استيراد أجهزة أرخص سعراً.


وأرجع ذلك إلى الانخفاض في أسعار الهواتف المحمولة عالميًا، أو التركيز على استيراد أنواع أرخص، أو وجود تخفيضات وعروض خاصة تساهم في تقليل التكلفة.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس التوجه نحو الأجهزة الأقل تكلفة، ما قد يعكس تغيرات في السوق والطلب مع تراجع الطلب على الأجهزة الأغلى ثمناً، مشيرا الى أن المستوردين اتجهوا نحو توفير خيارات أرخص للمستهلكين للحفاظ على مستوى المبيعات.


ودعا علوش المستوردين والمستثمرين إلى أخذ هذه التحليلات في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم التجارية المستقبلية، حيث ان فهم التحركات السوقية والاتجاهات السعرية يمكن أن يساعد بشكل كبير في وضع استراتيجيات فعالة تضمن النمو المستدام وتحقيق الأرباح.


وأوضح أن الجمعية مستمرة في متابعة وتقديم التحليلات الدقيقة للسوق لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم.


يشار إلى أن هذه البيانات مأخوذة من دائرة الجمارك العامة ومنقحة لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة.-(بترا)

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