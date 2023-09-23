السبت 23 أيلول 2023
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اعتماد الأردن مقرا للمركز العربي للطاقة المتجددة

اعتماد الأردن مقرا للمركز العربي للطاقة المتجددة
اعتماد الأردن مقرا للمركز العربي للطاقة المتجددة
اعتمد المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الأردن ليكون مقرا للمركز العربي للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والشبكات الذكية لتوحيد التشريعات والأنظمة والتعليمات الناظمة، الذي أطلقه في ختام أعماله في الأردن أخيرا، على غرار ماهو موجود في الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان
وبحسب بيان صدر عن الهيئة العربية للطاقة المتجددة اليوم السبت، إن قرار المنتدى باعتماد عمان لتكون مقرا للمركز، جاء بسبب ما يتمتع به الأردن من الخبرات المتراكمة بتأهيل الكوادر الفنية المدربة وتصنيف الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع وكونه نقطة الوصل وبوابة الاستثمار لكل الدول العربية.
وفي إطار التكامل الاقتصادي العربي، اكد المنتدى ضرورة وجود تكتل اقتصادي عربي لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والزراعة ومكافحة التصحر والتصدي لظاهرة التغيير المناخي وأهمية توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة بإستراتيجية موحدة وإيجاد فرص عمل خضراء للشباب وضرورة تركيز الجامعات العربية على التخصصات التقنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الطاقة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والهيدروجين الأخضر.
وأوصى المنتدى بحسب البيان، بضرورة تركيز الدول العربية على توطين صناعة الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والانتقال من مرحلة الاستهلاك الى الصناعة والاستثمار والمساهمة في الخارطة العالمية لمستقبل وعصر الطاقة الجديد الذي يعتمد على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
يشار الى ان الهيئة العربية للطاقة المتجددة كانت قد نظمت المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الأسبوع الماضي، في عمان واستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية.
وقال امين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني، إن المنتدى ركز على أهمية أن يكون الأردن مركزا حيويا للاستثمار، ومركزا للشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة، ومحورا مهما لنقل الطاقة بين دول قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
--(بترا)

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