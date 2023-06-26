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افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض "فانسي فود" في نيويورك

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افتتاح الجناح الاردني المشارك بمعرض "فانسي فود" في نيويورك
افتتح نائب رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، احمد الخضري، الجناح الاردني  المشارك بمعرض "فانسي فود، الذي بدأت فعالياته امس في مدينة نيويورك.
وبحسب بيان صادر عن الجمعية، اليوم الاثنين، يشارك بالمعرض الذي يستمر ثلاثة ايام،  13 شركة أردنية كبرى متخصصة بصناعة الغذاء تعمل بقطاعات الحلويات العربية والبهارات والزعتر والمكسرات والقهوة.اضافة اعلان
وقال الخضري ان الجمعية حريصة على تنظيم  المشاركة الأردنية بالمعرض بشكل متواصل، كونه يشكل أكبر حدث متخصص في الأغذية والمشروبات في منطقة أميركا الشمالية، ويستقطب عارضين وزائرين من شتى دول العالم.
وبين أن المشاركة بالمعرض تأتي ضمن خطط وبرامج الجمعية لدعم وتمكين الصناعة من دخول أسواق جديدة، مشيرا إلى أن المعرض يشكل فرصة مهمة للشركات الوطنية للاطلاع على أحدث التطورات التي طرأت على صناعة الغذاء والمشروبات وتبادل الخبرات مع الوفود المشاركة والسعي إلى عقد الصفقات التجارية.
ولفت الى  ان المعرض يعد منصة تجارية هامة، ويمثل فرصة للشركات الأردنية للترويج للمنتجات الوطنية والتعرف على شركاء تجاريين جدد على مستوى العالم وفتح أسواق جديدة واعدة، مؤكدا أن الصناعة الأردنية خصوصا الغذائية منها شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر المنافسة بدليل وصولها إلى أكثر من 144 سوقا حول العالم.
وأكد الخضري أن السوق الأميركية تعد من أقوى الأسواق، من حيث القوة الشرائية، فيما تعد من الأسواق الواعدة أمام الصادرات الوطنية، حيث تمتلك العديد من المنتجات الوطنية فرصة لدخول هذا السوق وتلبية احتياجاته، في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين.
وأشار الخضري  الى اهمية  نمو في الصادرات الصناعية  في تحريك عجلة الاقتصاد  الوطني ومعدلات النمو، وتوليد المزيد من فرص العمل، واستقطاب استثمارات جديدة ودعم احتياطات البلاد من العملة الأجنبية.
من جهته قال مدير عام الجمعية حليم ابو رحمة إن الجناح الاردني بالمعرض يمثل تظاهرة اقتصادية مهمة نظرا للإقبال الجيد من الزوار للاطلاع على منتجات  الصناعات الغذائية بالمملكة، نظرا للسمعة الكبيرة  التي حققتها  بالسوق الاميركية  مستفيدة من مزايا  اتفاقية التجارة  الحرة الموقعة بين البلدين الصديقين.
وأشار ابو رحمة الى وجود اهتمام واضح من زوار المعرض بمنتجات  الشركات الاردنية مؤكدا ان جناح المملكة مميز جدا ويمثل فرصة ترويجية مناسبة لتسويق  صادرات المملكة.
وأوضح أبو رحمة، أن مشاركة المصدرين الأردنيين بالمعارض الخارجية ولا سيما المتخصصة بصناعة الغذاء، تتوافق مع الاهتمام الملكي في تعزيز الأمن الغذائي والاهتمام بقطاع الصناعات الغذائية، وذلك من خلال إقامة شراكات واستقطاب استثمارات وتوسيع الأعمال وزيادة كميات الإنتاج.
ويرتبط الأردن مع الولايات المتحـدة الأميركية باتفاقية للتجارة الحرة، وقعت عام 2000، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 394 مليون دينار، مقابل 365 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
شعار جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين

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