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أشاد وزير البلدية القطري الدكتور عبد الله بن تركي السبيعي، خلال افتتاح الجناح الأردني في معرض "اكسبو الدوحة 2023 للبستنة"، بالعلاقات القطرية الأردنية.وقال في المعرض الذي افتتحه مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، بحضور المفوض العام للجناح الأردني في المعرض أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والسفير الأردني لدى الدوحة زيد مفلح اللوزي وعدد من السفراء والمسؤولين وأبناء الجالية الأردنية في قطر، إن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تثري المعرض وتضيف إليه الكثير في ظل الإقبال الكبير من الجالية الأردنية في قطر على فعاليات المعرض.وأضاف الدكتور السبيعي وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية لاستضافة إكسبو، في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح الليلة الماضية، أن العلاقات القطرية الأردنية متميزة على جميع الأصعدة وتعكس متانة وقوة العلاقات على مستوى القيادتين والشعبين، منوها بأن المشاركة الأردني في المعرض، تعد رمزا لمتانة هذه العلاقات.وأبدى الوزير القطري إعجابه بمكونات الجناح الأردني، وبالقصة التي يعبر عنها سواء في مجال البستنة، أو في مجال التنوع الجيولوجي والنباتي في المملكة، وكذلك أصناف النباتات والأشجار التي يضمها ويصل عددها لأكثر من 220 نوعا.وأوضح أن الجناح الأردني، يحكي قصة الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا، ويحظى بإقبال كبير من قبل الزائرين من مختلف دول العالم.ويقام الجناح الأردني تحت شعار "جذور راسخة لغد أفضل"، على مساحة 2600 متر مربع، وتتمازج فيه الحداثة بالتقاليد العريقة والثقافة الأردنية، مع عرض لمجموعة من المشاريع في مجال الزراعة الحديثة والبستنة، بما يعكس التنوع الجغرافي في المملكة الأردنية الهاشمية، ويروج للمواقع الأثرية والسياحية المتنوعة.وينظم الجناح فعاليات لتسويق وترويج المواقع السياحية والأثرية وإبراز مكانة الأردن والمقومات التي يمتلكها أمام زائري المعرض من مختلف دول العالم.كما يعرض الجناح، الطبيعة الخلابة التي يتميز بها الأردن، والجبال المغطاة بالأشجار، ويوفر فرصة لتذوق مجموعة من الأطعمة التقليدية التي يشتهر بها الأردن خاصة "المنسف"، ويتيح إمكانية شراء الهدايا التراثية والتقليدية والتذكارات التي تروج لمختلف الأماكن والمرافق السياحية والطبيعية في المملكة.من جهتها، قالت الزعبي، إن الجناح يركز على إظهار التنوع الحيوي والطبيعي والجغرافي في الأردن، ويتميز بإظهاره لمناطق متنوعة في المملكة كالسهول والجبال والوديان والكثبان الرملية والمناطق الساحلية.وأشارت الى أنه يتم التركيز في الجناح الأردني كذلك على النباتات والأشجار الموجودة في كل منطقة، مبينة أنه تم اختيار الشجرة الرئيسية في الجناح الأردني، لتكون شجرة زيتون "المهراس" التي تعد من أقدم السلالات الجينية للزيتون.وأضافت، أن هذه الشجرة موجودة في محافظة عجلون وعمرها يتعدى 800 عام، وأن زيتون المهراس يمتاز بفوائد جمة، فضلا عن كمية الزيت التي تحتويها هذه الثمرة.ودعت الزعبي الجميع لزيارة الجناح الأردني والتعرف على النباتات والأشجار الأردنية، والاستمتاع بالفعاليات التي سيتم تنظيمها أسبوعيا، موضحة أن الجناح ينقسم إلى عدة أقسام وهي منطقة الصحراء والوادي ومنطقة الأعمدة وشواهد على الأردن ومنطقة السهول، وهناك أماكن مخصصة للفعاليات وأخرى للتعرف على المنتجات التراثية للمملكة.بدوره، قال السفير اللوزي، إن الجناح الأردني المشارك بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، يشهد إقبالا كبيرا ومتنوعا من قبل الزائرين من مختلف دول العالم، منذ انطلاق فعاليات المعرض قبل نحو 10 أيام تقريبا وقبل افتتاحه رسميا، مشيرا إلى أن الجناح ينفرد بشكل كبير عن غيره من الأجنحة سواء من حيث التصميم أو المحتويات.وبين أن محتويات الجناح الأردني تعتمد على النباتات المتنوعة والتقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة، والتي يتميز بها بالأردن.(بترا)