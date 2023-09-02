افتتاح المركز التجاري العراقي بعمان قبل نهاية العام

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اتفقت غرفة تجارة عمان والسفارة العراقية لدى المملكة على افتتاح المركز التجاري العراقي بمقر الغرفة قبل نهاية العام الحالي.وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق خلال لقائه الوزير المفوض القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى المملكة منيف علي حسين، أن العراق يعتبر شريكا تجاريا وشريانا مهما للاقتصاد الوطني ما يتطلب بناء قواعد جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين تقوم على المصالح المتبادلة وصولا للتكامل الاقتصادي المنشود.وأشار إلى أن افتتاح المركز سيتيح لرجال الأعمال والمقاولين والمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية والعطاءات التي تطرحها الحكومة العراقية بقطاعات الإسكان والطرق والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والمالي والمصرفي والصناعة وغيرها.وبحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، قال الحاج توفيق إن المركز سيوفر للشركات الأردنية فرصة الاطلاع على الصناعات العراقية والمنتجات الزراعية التي تحتاجها السوق المحلية، ما سينعكس على مبادلات البلدين التجارية والتمهيد لبناء شراكات اقتصادية مشتركة.من جهته، أكد حسين اهتمام حكومة بلاده بافتتاح المركز بمقر الغرفة قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير في الترويج للفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة بالاقتصاد العراقي وتحفيز القطاع التجاري الأردني للاستفادة منها، معبرا عن شكره لتجارة عمان لاستضافتها مقره المؤقت.بدوره، أكد النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، ضرورة مراجعة ملف تجارة الترانزيت بين البلدين ليعود ميناء العقبة الشريان الرئيسي لمستوردات العراق مثلما كان في سنوات سابقة.من جانبه، أشار الملحق التجاري العراقي في عمان نبيل الكربولي، الى ضرورة تقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين العراقيين في الأردن والإسراع في إجراءات التخليص على الحدود بين البلدين.وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغير ومديرها العام هشام الدويك.يذكر أن الصادرات الوطنية إلى العراق بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 261 مليون دينار، مقابل 74 مليون دينار مستوردات.-- (بترا)