الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

افتتاح حاضنة أعمال نقابة المهندسين بدعم من أورنج

افتتاح حاضنة أعمال نقابة المهندسين بدعم من أورنج
افتتاح حاضنة أعمال نقابة المهندسين بدعم من أورنج
أقام مركز رواد الأعمال المهندسين "رام"، حفلاً للإعلان عن افتتاح حاضنة أعمال نقابة المهندسين الأردنيين في مجمع غداف بعمان، بهدف دعم ورعاية المهندسين الرياديين وتوفير مساحات تصنيع رقمي ومساحات ريادية، وتحويل أفكار المهندسين إلى منتجات قابلة للتسويق. اضافة اعلان
وقدم نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، شكره لأورنج الأردن لدعمها حاضنة أعمال نقابة المهندسين، مؤكداً أهمية قيام النقابة بدورها في المسؤولية الاجتماعية ودور القطاع الخاص أيضاً، والتشبيك فيما بينهم لدعم الشباب والابتكار وإطلاق طاقاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد المهندس الزعبي، أهمية الشراكة والدور الذي تقوم به أورنج الأردن في تعزيز ثقافة التصنيع الرقمي والابتكار وريادة الأعمال لدى المهندسين الأردنيين، من خلال تمكينهم من استخدام أدوات التصنيع الرقمي المختلفة لابتكار منتجات وطنية منافسة وتطوير منتجات مبتكرة تعزز من قيمة الأفكار الهندسية.
وأشاد نقيب المهندسين، بالجهود التي بذلتها لجنة مركز رواد الأعمال المهندسين (رام) في تجهيز حاضنة أعمال نقابة المهندسين، مؤكداً ضرورة نقل التجربة إلى فروع نقابة المهندسين في المحافظات كافة، لتوافر العديد من الخيارات والفرص في العاصمة عمان والتي لا بد من توفيرها في المحافظات كذلك.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأسبق، المهندس مثنى الغرايبة: "إن الحل في مواكبة التطورات المتسارعة يكمن في التكنولوجيا والصناعة وإعادة تشكيل دور نقابة المهندسين لتتعدى أعمالها مجال الإنشاءات للدخول إلى مجالات جديدة لبناء التكنولوجيا وإحداث تأثير في العالم".
من جانبها، أشادت المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي والاستدامة لدى أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، بالجهود التي تبذلها نقابة المهندسين في مجال الريادة والابتكار، لافتة إلى أن أورنج تؤمن بأنها تقود التغيير وتتعمق بالتفاصيل وتقدم كل الدعم للشباب في هذا المسار، ومؤكدة ضرورة قيام المهندسين بإعادة تأهيل أنفسهم عبر الوسائل المتاحة كافة، للتعامل مع متغيرات الحياة ومواكبة التسارعات في الرقمنة والتكنولوجيا، حيث إن أورنج ونقابة المهندسين شريكان أساسيان على مدار سنوات لتحقيق تلك الغاية للخروج لمجالات أوسع في الريادة والابتكار عبر توفير منصات تساهم في بناء قصص نجاح مميزة.
ولفتت الدبابنة، إلى أن الحاضنة تجسد التزام أورنج بتمكين الرياديين ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات الداعمة للريادة بشكل نوعي والحاضنات والمسرعات التي توسعت بها لشمول مختلف محافظات المملكة، حيث ستقدم أورنج من خلال رعايتها آلة القطع بالليزر CNC ومعدات الطابعات ثلاثية الأبعاد، لتمكين المهندسين من تطوير مهاراتهم في التصنيع الرقمي وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت: "إنه من الضروري الاستمرار بدراسة تخصصات الهندسة ذات العلاقة بالتكنولوجيا، خاصة تلك التي تتعلق بالصناعة، حيث إن الصناعة لا يمكن لها الاستمرار والمنافسة من دون التكنولوجيا، إضافة إلى التركيز على تطوير المهارات والقدرات الذاتية للمهندسين لضمان حصولهم على الفرص المناسبة". 
بدوره، أكد رئيس مركز رواد الأعمال المهندسين (رام)، المهندس معتز العطين، أنه سيتم من خلال الحاضنة عمل برامج احتضان للمهندسين يتم من خلالها توفير التدريب والتوجيه اللازم لهم لتطوير أفكارهم الريادية، مشيراً إلى أن مدة تدريب كل برنامج 6 أشهر، سيتم خلالها استخدام المساحات الريادية والابتكارية والتشبيك مع الجهات المختلفة، حيث سيتم توفير دعم لهذه الأفكار من خلال الشركاء في بيئة ريادة الأعمال.
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