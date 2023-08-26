افتتاح موسم الرحلات السياحية عبر سكة حديد الحجاز

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افتتحت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، اليوم السبت، موسم الرحلات السياحية للعام الحالي، عبر سكة حديد الحجاز، ولمسافة 42 كيلومتراً، من منطقة المحطة في عمان مروراً بالأحياء السكنية، وحتى منطقة الجيزة جنوب العاصمة.وتبلغ تكلفة التذكرة للأطفال 3 دنانير، وللكبار 5 دنانير، وتتراوح مدة الرحلة ما بين 1-1:30 ساعة.وقال مدير عام المؤسسة زاهي خليل، إن الرحلات تستهدف العائلات والسياح، يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع، مشيراً إلى إمكانية حجز رحلات خاصة خارج أوقات الرحلات المجدولة ولمحطات أخرى على الخط.ولفت خليل، إلى أن خط القطار في سكة حديد الحجاز، يضم 13 قاطرة، منها 8 بخارية تعد نادرة على مستوى العالم، كونها ترجع للقرن التاسع عشر.وأكد أن أهمية الخط تكمن في قيمته التاريخية حيث يمتد من دمشق إلى المدينة المنورة مروراً بالأردن، والتحول الذي مثله في اختزال الوقت على الحجاج قديماً، من ثلاثة أشهر إلى نحو 55 ساعة تقريباً، بالإضافة إلى ارتباطه بتأسيس إمارة شرق الأردن، حيث استقل الملك المؤسس عبدالله الأول القطار من معان إلى عمان.وبين أن المؤسسة تجري دراسات جدوى اقتصادية لمشروع نقل ركاب عبر الخط، من الزرقاء مروراً بعمان ووصولاً إلى منطقة مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الاستثمارية الأخرى، بهدف المحافظة على استدامة العمل في الخط، منها افتتاح متحف خاص بالتعاون مع مؤسسة تركية، وإعادة تأهيل محطتي القطرانة والجيزة.(بترا) عائشة عناني