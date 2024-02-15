الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اقتصاد الأردن وسلامته تحت التهديد: خطر تطبيقات نقل الركّاب غير القانونية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في السنوات الأخيرة، تزايد وجود تطبيقات نقل الركّاب غير المرخّصة في الأردن بمعدلٍ مقلق، مما يُشكّل تهديدًا كبيرًا لاقتصاد البلاد والتشريعات والمجتمع ككل، حيث أن الارتفاع المتسارع في عدد مقدمي الخدمات غير المرخّصين لا يدلّ فقط على مخالفة اللوائح المعمول بها، بل يعرّض سلامة الناس للخطر أيضًا ويضر بمصداقية قطاع النقل في الأردن.

تجاوزت هذه التطبيقات غير القانونية بجرأة الرسوم والضرائب السنوية، مما حرم الحكومة الأردنية من مبالغ تقدر بحوالي 20 مليون دينار أردني من الموارد المالية، حيث أن هذه الخسارة الهائلة تزعزع استقرار البلاد المالي وتهدد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة.

اضافة اعلان

 

يعتبر هذا الإهمال الواضح للأطر التنظيمية تهديدًا للجهود المشتركة للمستثمرين الذين يسعون لتعزيز ازدهار الأمة ورفاهيتها، ولا يؤثر فقط على الاقتصاد وإنما يخلّ بالجهود المشتركة لتطويره.


تحتاج هذه التحديات إلى جهود مشتركة بين الحكومة والهيئات التنظيمية والجهات المعنية، لحماية مصالح الدولة المالية وتعزيز سيادة القانون.

والآن، أصبح من الواضح أكثر فأكثر للجميع أن استجابة الحكومة بردٍ حاسمٍ على انتهاكات تطبيقات نقل الركّاب غير المرخّصة كانت غير كافية، مما أدّى إلى اعتقاد هذه التطبيقات أنها تمكّنت من الإفلات من العقاب.

 

هذا الوضع يزيد من تجاوزات مشغلي التطبيقات غير المرخّصة، ويعمل أيضًا على تحفيز الآخرين الذين يفكرون في مخالفات مماثلة، مما يزيد من تفاقم المشكلة بشكلٍ خطير.

على الرغم من الالتماسات المتكررة من تطبيقات نقل الركّاب المرخّصة، إلا أن السلطات المعنية لم تعر أنشطة التطبيقات غير المرخّصة انتباهًا، مما سمح لها بالازدهار دون رقابة.

 

هذا الفشل الذريع في معالجة ومكافحة هذه المشكلة الملحّة، إلى جانب عدم وجود تدابيرٍ وقائية، يمثّل انتهاكًا مباشرًا للقانون، ويقلل من الثقة ويقلص من جدوى الشركات المرخّصة والقانونية في هذا القطاع.

بالإضافة إلى التهديدات الاقتصادية، فإن سلامة الركّاب مهددة أيضًا بزيادة تطبيقات نقل الركّاب غير المرخّصة، حيث تجذب هذه المنصّات المستخدمين بأسعارٍ مخفّضة بينما تعرّضهم لمخاطر كبيرة، بما في ذلك المركبات غير الآمنة والسائقين غير الموثوقين.


ويزيد غياب التتبع لنظام الملاحة (GPS) وآليات المساءلة من جدّية هذه المخاطر، ويضع الركّاب في مواقف ضعف ويدمّر الثقة في خدمات نقل الركّاب.

إن غياب الرقابة التنظيمية على تطبيقات نقل الركّاب غير المرخّصة يعرّض حياة المستخدمين لخطرٍ شديد، حيث تظهر هذه الخطورة في السلوكيات المشبوه من قبل بعض السائقين، بالإضافة إلى المواقف التي يُترك فيها الركّاب في الطريق أو اضطرارهم إلى دفع أجرةٍ أعلى من المطلوبة بسبب انعدام المراقبة لهذه الخدمات غير القانونية.

يجب على الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمعالجة هذه المشكلة بأقصى سرعة وإعطائها أولوية قصوى، حيث أن الطبيعة المبهمة لتدفق الأموال لهذه التطبيقات غير المرخّصة، وقيام العاملين عليها بإرسالها لخارج البلاد لإخفاء مصادرها وتعقيد تتبعها، تشكّل مؤشرًا مقلقًا لعمليات غسيل الأموال، مما يضفي طابعًا إجراميًا أكبر على أعمال هذه التطبيقات وتمويلها.


إن تنفيذ نظام تنظيم نقل الركّاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لعام 2018 وتنفيذ لوائح البنوك، والالتزام بقوانين الضمان الاجتماعي والضرائب وقيام الجهات الحكومية بملاحقة وتتبع مصادر الأموال والمكاسب المالية لهذه التطبيقات وتحركاتها، هي خطوات حاسمة لاحتواء الانتشار الواسع لتطبيقات نقل الركّاب غير المرخّصة، وإن الفشل في مواجهتها يضعف سيادة القانون ويكبح أيضًا التطوّر والاستثمار في قطاع النقل في الأردن.

حان الوقت لحل هذه المشكلة، ويجب على السلطات الأردنية أن تعمل بجدية لتنفيذ القوانين المعمول بها وتفعيل تدابير فعّالة لمواجهة تزايد تطبيقات نقل الركّاب غير القانونية، فسلامة المواطنين وازدهار ونزاهة أمتنا تعتمد على ذلك.


تطبيقات نقل الركاب غير المرخّصة لا تهدد السلامة العامة فحسب، بل تضعف أيضًا ثقة المستثمرين وتهدد إمكانيات النمو الاقتصادي، ومن الضروري وضع إجراءات تنظيمية لحماية مواطنينا والاستثمارات التي تدعم تطوير أمتنا.

 

اقرأ أيضا:

  حجب التطبيقات غير المرخصة.. ملف عالق بين هيئتي "النقل" و"الاتصالات"

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-02-15 at 4.29.52 PM

الأردن وفلسطين وقعا اتفاقية تعزيز قدرة محطة الرامة الكهربائية

منذ1 ساعة
سياح في مدينة جرش- (ارشيفية)

تراجع أعداد السياح القادمين إلى الأردن 6.8% الشهر الماضي

منذ6 ساعة
دنانير اردنية

ضمانات قروض بقيمة 312 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023

منذ8 ساعة
توقيع اتفاقية لتعزيز فرص توظيف النساء بالصناعة

بالمناصب القيادية.. اتفاقية لتوظيف النساء بالصناعة

14 شباط 2024
توقيع الاتفاقية الـ16 لمشروع التحفيز الصناعي للصناعات الغذائية

تمويل 16 مصنعا غذائيا في عدد من المحافظات

14 شباط 2024
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - (أرشيفية)

أبو علي: 90 مليون دينار رديات ضريبية تم صرفها خلال العام الماضي

14 شباط 2024
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

السياحة للتنمية المستدامة

رعد التل |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ18 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رفح

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة
 
 