الأراضي والمساحة تصدر 153 رخصة إلكترونياً

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أصدرت دائرة الأراضي والمساحة 153 رخصة إلكترونية للمساحين والمقدرين العقاريين والمكاتب العقارية من خلال موقعها الإلكتروني.وقال الناطق باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إصدار الرخص يأتي ضمن مشروع التحول الإلكتروني للتسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات وتحصيل الخدمة من أي موقع، عن طريق الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني (www.dls.gov.jo)، واختيار الخدمة وتحميل الأوراق اللازمة ومن ثم دفع الرسوم وبعد ذلك يجري اصدار الرخصة المطلوبة بعد تدقيق جميع الشروط وإرسالها إلكترونياً إلى متلقي الخدمة.وأشار إلى أنه تم اصدار 51 رخصة للمقدرين العقاريين، و82 رخصة للمساحين، و 20 رخصة للمكاتب العقارية، حيث جرى اعتماد الرخص من خلال الرقم المرجعي وتقنية QR، والاستغناء عن الحضور الشخصي والتوقيع اليدوي.من جانبه، أكد نقيب اصحاب المكاتب والشركات العقارية المهندس محمد نور الطه، أن إصدار وتجديد رخص المكاتب العقارية إلكترونيا وفر الوقت والجهد على أصحاب المكاتب العقارية سيما أنها منتشرة في محافظات المملكة، وكان يلزم لإصدارها سابقاً المراجعة الدورية لدائرة الأراضي في عمان.وأشاد رئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين هشام الناطور، ببدء دائره الأراضي باصدار رخص المقدرين العقاريين إلكترونيا، لافتا إلى أن الجمعية طالبت بهذه الخدمه إلكترونيا في السنوات الماضية التي توفر الوقت والجهد للمقدرين العقاريين.