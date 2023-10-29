الأردنية تربط مطار الملكة علياء بمدينة بروكسل عبر رحلات أسبوعية مباشرة

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استقبل مطار الملكة علياء الدولي يوم الخميس 26 تشرين الأول 2023، أول رحلة للملكية الأردنية من مدينة بروكسل في بلجيكا، إيذانًا بإطلاق مسار جوي مباشر إلى عمّان بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا. ويجسد هذا التوسع الأخير في شبكة وجهات المطار الجهود المشتركة التي يبذلها شركاؤه لتزويد المسافرين بمسارات جوية مريحة دون توقف إلى المدن الإقليمية والعالمية، بما يلبي احتياجاتهم بغرض الترفيه والعمل على حدٍّ سواء.وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "من خلال هذا المسار الجوي الجديد بين العاصمتين، نربط بين الدول ونفتح الأبواب أمام السياح من أوروبا لاستكشاف كنوز الأردن عبر الناقل الوطني للمملكة. تنضم بروكسل الآن إلى شبكتنا المتسعة، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في أن يكون مطار الملكة علياء الدولي البوابة الجوية الرئيسية للأردن والمشرق العربي، بالإضافة إلى مساعينا الرامية إلى تعزيز السياحة الوطنية. بالتعاون مع شركائنا، سنواصل العمل لنجعل المطار مكانًا مُرحِّبًا ومريحًا يشعر فيه المسافرون كأنهم في بيوتهم، مع إضفاء المتعة وكرم الضيافة على كلّ خطوة في رحلاتهم".بعد الإطلاق الناجح للمسارات الجوية إلى ليون وميلانو وستوكهولم ودوسلدورف مؤخرًا، تمثل بروكسل الإضافة الخامسة إلى شبكة الملكية الأردنية المتنامية في أوروبا. ويؤكد هذا التطور الأخير على استراتيجية الملكية الأردنية الجديدة، ويؤكد التزامها بتعزيز السياحة في الأردن وأن تصبح شركة الطيران المفضلة في منطقة المشرق العربي.من جانبه، علّق كريم مخلوف؛ رئيس القطاع التجاري في الملكية الأردنية، قائلًا: "سيُسهّل مسارنا الجوي الجديد إلى بروكسل على السياح القادمين من بلجيكا اكتشاف عجائب الأردن المذهلة أكثر من أي وقت مضى. ويُعدّ تشجيع السياحة إلى المملكة وتعزيزها محورًا رئيسيًا لاستراتيجية شركتنا الجديدة، كما هو الحال مع تركيزنا على مواصلة تطوير عمّان بوصفها البوابة الرئيسية لمنطقة المشرق العربي (Levant) من خلال توفير إمكانية ربط المحطات بشبكتنا الأوسع. هذا المسار الجديد هو خطوة أخرى تتماشى مع خطة النمو الخمسية الطموحة للملكية الأردنية، والتي تتضمن زيادة أسطولنا الحالي المكون من 24 طائرة إلى أكثر من 40 طائرة في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة".