الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردنيون يشترون أجهزة خلوية عبر البطاقات البنكية بـ15 مليون دينار في 2023

هواتف ذكية - (تعبيرية)
هواتف ذكية - (تعبيرية)
بلغت مشتريات الأردنيين من الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، عبر البطاقات البنكية، 15 مليون دينار، خلال عام 2023، بحسب جمعية الرؤيا لمستثمري الهواتف الخلوية.اضافة اعلان

وقالت الجمعية في بيان، اليوم السبت، إن حجم المشتريات عبر البطاقات البنكية للأجهزة الخلوية وإكسسواراتها في السوق الأردنية بلغ 16 مليونا في عام 2021، وارتفعت إلى 23 مليونا في عام 2022، قبل أن تنخفض إلى 15 مليونا في العام الماضي 2023.

وأوضحت أن الزيادة الكبيرة في مشتريات عام 2022 جاءت نتيجة للتأجيل المتكرر لأقساط البنوك، كما أن هذا الارتفاع جاء عقب فترة الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كورونا، ما أتاح الفرصة للمستهلكين لزيادة إنفاقهم على الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.

وعزا رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، الانخفاض في المشتريات عام 2023، إلى أن السوق شهد تعديلًا طبيعيًا، بعد الارتفاع الاستثنائي في العام السابق.

وشدد علوش على أهمية التكيف والمرونة في استراتيجيات الأعمال لمواجهة هذه التحديات واستغلال الفرص المستقبلية في سوق الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها. (بترا)
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